Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел российских оккупантов
Утром 15 июня беспилотный летательный аппарат Наблюдательной мониторинговой миссии вел наблюдения над Бетмановим, что в Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе Миссии.
Беспилотник заметил зенитно-ракетный комплекс 9K33 "Оса", размещен с нарушением линий отвода. Из комплекса по беспилотнику запускали ракету.
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В то же время в направлении беспилотника выпустили и вторую ракету. Через несколько минут беспилотник зафиксировал ЗУ-23.
Беспилотник вернулся на базу невредимым.
В Миссии отметили, что в установленном порядке также сообщила о полете беспилотника в секторе.
Источник: 24 Канал
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