Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел российских оккупантов

Утром 15 июня беспилотный летательный аппарат Наблюдательной мониторинговой миссии вел наблюдения над Бетмановим, что в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Миссии.

Беспилотник заметил зенитно-ракетный комплекс 9K33 "Оса", размещен с нарушением линий отвода. Из комплекса по беспилотнику запускали ракету.

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В то же время в направлении беспилотника выпустили и вторую ракету. Через несколько минут беспилотник зафиксировал ЗУ-23.

Беспилотник вернулся на базу невредимым.

В Миссии отметили, что в установленном порядке также сообщила о полете беспилотника в секторе.