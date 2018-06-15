В ОБСЕ есть новые доказательства нарушений Россией договоренностей по Донбассу, – США

США в пятницу, 15 июня, обратили внимание на то, что Россия продолжает нарушать обязательства в рамках Минских договоренностей.

Об этом говорится в сообщении представительства США при ОБСЕ в Facebook.

США указали на то, что наблюдатели зафиксировали на Донбассе произведенное в России оружие. Они отметили, что находка не принадлежит к арсеналу Украины.

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Также временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан сделал обращение к Постоянному совета ОБСЕ. Он отметил обострении у Донецкой фильтрационной станции. Камиан отметил, что обострение привело к срыву водоснабжения для более 350 тысяч человек.

Свидетельств уменьшения насилия на прошлой неделе не было: наблюдатели зафиксировали 780 случаев нарушений режима прекращения огня рядом с фильтрационной станцией на прошлой неделе, это количество возросло до 1270,

– цитирует Камиана "Голос Америки".