ОБСЄ має нові докази порушень Росією домовленостей по Донбасу, – США

США у п’ятницю, 15 червня, звернули увагу на те, що Росія продовжує порушувати зобов’язання в рамках Мінських домовленостей.

Про це мовиться у повідомленні представництва США при ОБСЄ у Facebook.

США вказали на те, що спостерігачі зафіксували на Донбасі вироблену в Росії зброю. Вони відзначили, що знахідка не належить до арсеналу України.

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Також тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан зробив звернення до Постійної ради ОБСЄ. Він наголосив на загостренні біля Донецької фільтраційної станції. Каміан відзначив, що загострення призвело зриву водопостачання для більш 350 тисяч людей.

Свідчень зменшення насильства минулого тижня не було: спостерігачі зафіксували 780 випадків порушень режиму припинення вогню поряд з Фільтраційною станцією; цього тижня, ця кількість зросла до 1 270,

– цитує Каміана "Голос Америки".