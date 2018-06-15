03:47
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
  • вівторок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

ОБСЄ має нові докази порушень Росією домовленостей по Донбасу, – США

159 Читать новость на русском
ОБСЄ
ОБСЄ / 24 Канал

США у п’ятницю, 15 червня, звернули увагу на те, що Росія продовжує порушувати зобов’язання в рамках Мінських домовленостей.

Про це мовиться у повідомленні представництва США при ОБСЄ у Facebook.

США вказали на те, що спостерігачі зафіксували на Донбасі вироблену в Росії зброю. Вони відзначили, що знахідка не належить до арсеналу України.

Читайте також: В ОБСЄ назвали кількість людей, загиблих на Донбасі з початку року

Також тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан зробив звернення до Постійної ради ОБСЄ. Він наголосив на загостренні біля Донецької фільтраційної станції. Каміан відзначив, що загострення призвело зриву водопостачання для більш 350 тисяч людей.

Свідчень зменшення насильства минулого тижня не було: спостерігачі зафіксували 780 випадків порушень режиму припинення вогню поряд з Фільтраційною станцією; цього тижня, ця кількість зросла до 1 270,
– цитує Каміана "Голос Америки".

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини США ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 червня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 162
Как построить дороги и выиграть войну
15 червня, 22:01 Как построить дороги и выиграть войну
Максим Єфімов 826
Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
15 червня, 22:00 Головні новини 15 червня: до Сенцова не впустили Денисову, арешт Манафорта, конфуз з Тимошенко
2728
Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
15 червня, 21:00 Какой "третий рейх" придет на смену либеральному Евросоюзу: последствия жуткого скандала
Іван Яковина 1134
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
15 червня, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 609
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук