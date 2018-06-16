Безпілотник ОБСЄ потрапив під обстріл російських окупантів

Вранці 15 червня безпілотний літальний апарат Спостережної моніторингової місії вів спостереження над Бетмановим, що на Донеччині.

Про це повідомили у прес-службі Місії.

Безпілотник помітив зенітно-ракетний комплекс 9K33 "Оса", розміщений із порушенням ліній відведення. З комплексу по безпілотнику запускали ракету.

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Водночас у напрямку безпілотника випустили і другу ракету. Через кілька хвилин безпілотник зафіксував ЗУ-23.

Безпілотник повернувся на базу неушкодженим.

У Місії відзначили, що в установленому порядку також повідомила про політ безпілотника у секторі.