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      Беспилотник США совершил разведывательный полет над оккупированными территориями

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      RQ-4B Global Hawk
      RQ-4B Global Hawk / Фото из открытых источников

      Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США сегодня начал разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи оккупированного полуострова Крым.

      Об этом сообщил Украинский милитаристский портал.

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      Отмечается, что полет БПЛА начался около 6 часов утра, когда RQ-4B Global Hawk взлетел с военной базы Сигонела в Италии.

      В 7:30 аппарат вошел в воздушное пространство Украины и через час начал осуществление полета на Донбассе.

      БПЛА, Війна на Донбасі, США
      RQ-4B Global Hawk во время полета на Донбассе

      После завершения полета на Донбассе около 15:30 аппарат изменил курс и направился для выполнения задания вблизи оккупированного Крымского полуострова.

      Крим, БПЛА, США
      RQ-4B Global Hawk во время полета вблизи оккупированного Крыма

      Что такое RQ-4 Global Hawk?
      Это стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки. Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма авиация Новости США Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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