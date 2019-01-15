Беспилотник США совершил разведывательный полет над оккупированными территориями
Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США сегодня начал разведывательный полет вдоль линии соприкосновения на Донбассе и вблизи оккупированного полуострова Крым.
Об этом сообщил Украинский милитаристский портал.
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Отмечается, что полет БПЛА начался около 6 часов утра, когда RQ-4B Global Hawk взлетел с военной базы Сигонела в Италии.
В 7:30 аппарат вошел в воздушное пространство Украины и через час начал осуществление полета на Донбассе.
RQ-4B Global Hawk во время полета на Донбассе
После завершения полета на Донбассе около 15:30 аппарат изменил курс и направился для выполнения задания вблизи оккупированного Крымского полуострова.
RQ-4B Global Hawk во время полета вблизи оккупированного Крыма
Что такое RQ-4 Global Hawk?
Это стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат, оборудованный комплексом радиоэлектронной разведки. Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы Военно-воздушных сил США в Калифорнии.