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      Безпілотник США здійснив розвідувальний політ над окупованими територіями

      491 Читать новость на русском
      RQ-4B Global Hawk
      RQ-4B Global Hawk / Фото з відкритих джерел

      Розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk військово-повітряних сил США сьогодні розпочав розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення на Донбасі та поблизу окупованого півострова Крим.

      Про це повідомив Український мілітарний портал.

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      Зазначається, що політ БПЛА розпочався близько 6-ї години ранку, коли RQ-4B Global Hawk злетів з військової бази Сігонела в Італії.

      О 7:30 апарат зайшов у повітряний простір України та через годину розпочав здійснення польоту на Донбасі.

      БПЛА, Війна на Донбасі, США
      RQ-4B Global Hawk під час польоту на Донбасі

      Після завершення польоту на Донбасі близько 15:30 апарат змінив курс та направився для виконання завдання поблизу окупованого Кримського півострова.

      Крим, БПЛА, США
      RQ-4B Global Hawk під час польоту поблизу окупованого Криму

      Що таке RQ-4 Global Hawk?Це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат, що обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази військово-повітряних сили США в Каліфорнії.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини США авіація Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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