Безпілотник США здійснив розвідувальний політ над окупованими територіями

Розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk військово-повітряних сил США сьогодні розпочав розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення на Донбасі та поблизу окупованого півострова Крим.

Про це повідомив Український мілітарний портал.

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Зазначається, що політ БПЛА розпочався близько 6-ї години ранку, коли RQ-4B Global Hawk злетів з військової бази Сігонела в Італії.

О 7:30 апарат зайшов у повітряний простір України та через годину розпочав здійснення польоту на Донбасі.



RQ-4B Global Hawk під час польоту на Донбасі

Після завершення польоту на Донбасі близько 15:30 апарат змінив курс та направився для виконання завдання поблизу окупованого Кримського півострова.



RQ-4B Global Hawk під час польоту поблизу окупованого Криму

Що таке RQ-4 Global Hawk?Це стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат, що обладнаний комплексом радіоелектронної розвідки. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 року з авіабази військово-повітряних сили США в Каліфорнії.