В Туле прилеты: дроны ГУР поразили госпредприятие российского оборонного комплекса "Базальт"
16 мая 2024, 12:18Читати новину українською
В ночь на 16 мая дроны поразили госпредприятие российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле. Это очередная успешная операция ГУР МО Украины.
Соответствующую информацию подтвердили источники 24 Канала в Главном управлении разведки.
Кстати Топливную базу в Ростовской области атаковали БпЛА ГУР, – источники
Так, наши источники сообщили, что ночью четверга беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли очередную успешную атаку по объектам агрессора. На этот раз дроны поразили производственные мощности госпредприятия российского оборонного комплекса "Базальт" в Туле.