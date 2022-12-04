Более сложные автономные самолеты разведывательного назначения рассчитаны на гораздо больший срок службы, в то время как самые простые модели редко живут дольше первой миссии. Конечно, отдельной категорией также высокотехнологичные вооруженные военные беспилотники, которые стоят миллионы. Их цена в основном соответствует стоимости реактивного истребителя.

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Сколько живут беспилотники на войне в Украине

Военные нуждаются в большом количестве беспилотников на вооружении. Даже самые дорогие модели попадают в "зону риска", как только начинают выполнять свои полеты в зоне боевых действий.

Полномасштабная война в Украине наглядно продемонстрировала, как быстро меняется ландшафт военных действий, если на них влияет широкомасштабное применение беспилотных систем. Лондонский аналитический центр Royal United Services Institute недавно посчитал количество БПЛА, необходимых украинским военным для обеспечения эффективной обороны страны.

Главный урок Украины состоит в том, что армии нужно больше беспилотников, чем они думают,

– говорится в исследовании.

Аналитики привели некоторые интересные и полезные данные о продолжительности жизни беспилотников на войне. Она сильно зависит от типа дрона:

автономного самолета разведывательного назначения хватает на поле боя примерно на 6 вылетов,

обычного квадрокоптера – всего на 3.

Казалось бы, это очень мало. Однако беспилотники играют на поле боя критически важную роль. В то же время она важнее в разведывательных миссиях, а не в операциях прямого удара.

По данным исследований, сбор воздушной разведки с использованием специализированного БПЛА требует всего 3 – 5 минут. В свою очередь, без беспилотников солдатам нужно не менее 30 минут, а то и больше, чтобы получить те же данные, которые, конечно, со временем быстро теряют свою ценность.

По оперативной статистике, предоставленной Вооруженными Силами Украины, по состоянию на 4 декабря российские оккупационные войска потеряли уже 1573 оперативно-тактических военных беспилотников.

Обратите внимание! В последние недели в инфопространстве исчезли упоминания об атаках иранскими дронами-камикадзе. Эксперты предполагают, что у россиян они просто кончились. Несмотря на то, что враг стал меньше использовать иранские дроны для атак, российские удары по территории Украины не прекращаются. Сейчас россияне в подавляющем большинстве используют беспилотники собственного производства. К примеру, "Ланцеты".