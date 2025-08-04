4 августа, 13:28
Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью
Основные тезисы
- Дроны СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, полностью уничтожив самолет Су-30СМ и повредив другие.
- Операция привела к значительным убыткам для врага, подрывая возможности России вести военные действия в Черном море.
В ночь на 4 августа во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Неизвестные беспилотники результативно отработали по аэродрому "Саки".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.