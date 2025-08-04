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24 Канал Новости Украины Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью
4 августа, 13:28
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Беспилотники СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, один самолет уничтожен полностью

Дмитрий Усик
Основные тезисы
  • Дроны СБУ поразили 5 российских истребителей на аэродроме Саки, полностью уничтожив самолет Су-30СМ и повредив другие.
  • Операция привела к значительным убыткам для врага, подрывая возможности России вести военные действия в Черном море.

В ночь на 4 августа во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Неизвестные беспилотники результативно отработали по аэродрому "Саки".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

 