Несмотря на эффективные удары по НПЗ, есть атаки, которые были не менее важными. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что речь идет о военных заводах.

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Почему заводы были такими важными?

Под атаку беспилотников уже попадали заводы, которые принадлежат к крупнейшей российской государственной корпорации "Ростех". Она является аналогом украинского "Укроборонпрома". Там изготавливают техническое оборудование в сфере шифрования, радиоэлектронной борьбы, ракет, компонентов к ним, антенн.

Это то, что удалось уничтожить на двух заводах. Мы понимаем, что на нефтеперерабатывающих заводах работают в основном обычные специалисты. А на технологических предприятиях – инженеры, технологи, конструкторы. Там концентрация научных знаний очень высокая,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Кроме уничтожения материальной базы, это очень серьезные потери. Более того, эти средства не имеют двойного назначения, а только целевое, для российской оборонной отрасли. Особенно сейчас, когда РЭБ, оборудование контроля за горизонтом, системы управления авиацией – являются крайне важными.

Именно такое оборудование изготавливали на этих заводах. По меньшей мере цепи непрерывной работы разорваны. Уничтожение таких специалистов вместе с оборудованием – это то, что Россия не сможет компенсировать,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Завод в Пензе, который оказался под атакой, был новым. Там современное оборудование, его открывали в период большого экономического расцвета России. Тогда еще не было санкций, поэтому, скорее всего, определенное оборудование могли привозить из Европы.

Видео и фото с этого завода нет из-за высокого режима секретности. Вероятно, людей отселили подальше на несколько километров, когда его открыли.

Заметим, предприятия "Электроприбор" и "Радиозавод" в Пензе изготавливали системы связи для российской армии, шифраторы, защищенные модемы, системы стабилизации и навигации. Об ударе по ним стало известно 2 августа. Также удалось поразить нефтеперерабатывающие заводы.