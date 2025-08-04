Попри ефективні удари по НПЗ, є атаки, які були не менш важливими. Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що мовиться про військові заводи.

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Чому заводи були такими важливими?

Під атаку безпілотників уже потрапляли заводи, які належать до найбільшої російської державної корпорації "Ростех". Вона є аналогом українського "Укроборонпрому". Там виготовляють технічне обладнання у сфері шифрування, радіоелектронної боротьби, ракет, компонентів до них, антен.

Це те, що вдалося знищити на двох заводах. Ми розуміємо, що на нафтопереробних заводах працюють здебільшого звичайні фахівці. А на технологічних підприємствах – інженери, технологи, конструктори. Там концентрація наукових знань дуже висока,

– підкреслив Іван Тимочко.

Окрім знищення матеріальної бази, це дуже серйозні втрати. Ба більше, ці засоби не мають подвійного призначення, а лише цільове, для російської оборонної галузі. Особливо зараз, коли РЕБ, обладнання контролю за горизонтом, системи управління авіацією – є вкрай важливими.

Саме таке обладнання виготовляли на цих заводах. Щонайменше ланцюги безперервної роботи розірвані. Знищення таких фахівців разом з обладнанням – це те, що Росія не зможе компенсувати,

– наголосив Іван Тимочко.

Завод у Пензі, який опинився під атакою, був новим. Там сучасне обладнання, його відкривали у період великого економічного розквіту Росії. Тоді ще не було санкцій, тому, скоріш за все, певне обладнання могли привозити з Європи.

Відео та фото з цього заводу немає через високий режим секретності. Ймовірно, людей відселили якнайдалі на кілька кілометрів, коли його відкрили.

Зауважимо, підприємства "Електроприбор" та "Радіозавод" у Пензі виготовляли системи зв'язку для російської армії, шифратори, захищені модеми, системи стабілізації та навігації. Про удар по них стало відомо 2 серпня. Також вдалося уразити нафтопереробні заводи.