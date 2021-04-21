Турция будет дальше поставлять Украине беспилотники. В России заявили, что будут решать вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества с Турцией, опираясь на конкретные действия.

В Москве не отвечают утвердительно на вопрос, прекратит ли Россия это сотрудничество, когда Турция поставит Украине новую партию беспилотников. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

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Будем конкретно смотреть, в конкретном случае,

– заявил Борисов.

Что известно о продаже беспилотников Украине

Еще в 2019 году Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

В октябре 2020 года говорили, что Киев заинтересован в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине. Кроме того, украинская армия планировала закупить 48 таких беспилотников.

В начале апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Тогда тоже говорилось о беспилотниках Bayraktar.

Заметим, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что продажа Украине боевых беспилотников не направлена против России.

Обратите внимание! Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Якобы из-за коронавируса. Однако эксперты предполагают, что это может быть связано с визитом Зеленского и сотрудничеством с Украиной.