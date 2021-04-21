Беспилотники для Украины: разорвет ли Москва военное сотрудничество с Анкарой
Турция будет дальше поставлять Украине беспилотники. В России заявили, что будут решать вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества с Турцией, опираясь на конкретные действия.
Источник:Интерфакс
В Москве не отвечают утвердительно на вопрос, прекратит ли Россия это сотрудничество, когда Турция поставит Украине новую партию беспилотников. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Читайте также Обиды и месть за поддержку Украины: почему Россия закрыла авиасообщение с Турцией
Будем конкретно смотреть, в конкретном случае,
– заявил Борисов.
Что известно о продаже беспилотников Украине
- Еще в 2019 году Украина закупила турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.
- В октябре 2020 года говорили, что Киев заинтересован в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине. Кроме того, украинская армия планировала закупить 48 таких беспилотников.
- В начале апреля президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Тогда тоже говорилось о беспилотниках Bayraktar.
- Заметим, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что продажа Украине боевых беспилотников не направлена против России.
Поделиться новостью