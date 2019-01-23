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      Беспилотники привели к сбоям в работе аэропорта Ньюарк в США

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      Аэропорт Ньюарка вынужден был прекратить вылеты из-за дронов
      Аэропорт Ньюарка вынужден был прекратить вылеты из-за дронов / northjersey

      Из-за сообщения о двух дронах недалеко от аэропорта Тетерборо были приостановлены полеты самолетов в международном аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси.

      Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Twitter.

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      По сообщению телеканала CNBC полеты приостановили после сообщений о двух дронах в региональном аэропорту, который расположен примерно в 24 километрах от аэропорта Ньюарк Либерти. Оба аэропорта обслуживают большую часть нью-йоркского рынка пассажирских авиаперевозок.

      Отмечается, что беспилотники пролетели на высоте около 1 километра над аэропортом, а затем исчезли.

      Вылеты возобновились через некоторое время после инцидента.

      Мы работаем совместно с FAA (Управления гражданской авиации США) и полностью поддерживаем все федеральные правоохранительные органы в расследовании этого инцидента,
      – говорится в сообщении.

      Международный аэропорт Ньюарк Либерти занимает десятое место среди самых загруженных аэропортов Америки в целом и пятое место среди аэропортов страны по показателю объема международных авиаперевозок.

      Напомним, что 8 января, в Лондоне международный аэропорт "Хитроу" временно прекратил отправку рейсов из-за появления беспилотника на территории аэропорта.

      Похожий инцидент произошел 20 мая в лондонском аэропорту "Гатвик". Работу аэропорта прекратили вследствие большого количества беспилотников в воздушном пространстве аэропорта. Правоохранители сообщали, что дроны появлялись над аэродромом несколько раз. Для их поиска привлекли 20 нарядов полиции. Тогда аэропорт не работал более 12:00. Через несколько дней в Британии задержали двух человек в связи с запуском дронов. Полиция допросила задержанных, а позже отпустила их без предъявления обвинений.

      Теги: Новости США авиация Нью-Йорк
      Источник: 24 Канал
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