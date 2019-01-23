Беспилотники привели к сбоям в работе аэропорта Ньюарк в США

Из-за сообщения о двух дронах недалеко от аэропорта Тетерборо были приостановлены полеты самолетов в международном аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в своем Twitter.

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По сообщению телеканала CNBC полеты приостановили после сообщений о двух дронах в региональном аэропорту, который расположен примерно в 24 километрах от аэропорта Ньюарк Либерти. Оба аэропорта обслуживают большую часть нью-йоркского рынка пассажирских авиаперевозок.

Отмечается, что беспилотники пролетели на высоте около 1 километра над аэропортом, а затем исчезли.

Вылеты возобновились через некоторое время после инцидента.

Мы работаем совместно с FAA (Управления гражданской авиации США) и полностью поддерживаем все федеральные правоохранительные органы в расследовании этого инцидента,

– говорится в сообщении.

Международный аэропорт Ньюарк Либерти занимает десятое место среди самых загруженных аэропортов Америки в целом и пятое место среди аэропортов страны по показателю объема международных авиаперевозок.

Normal #EWR operations have resumed after arrivals were briefly held by the FAA due to reports of drone activity north of the airport earlier this evening. We’re coordinating with the FAA & fully supporting all federal law enforcement authorities as they investigate this incident — Newark Liberty Airport (@EWRairport) 23 січня 2019 р.

Just landed at Newark. Our @united flight had to circle because of stopped takeoffs and landings due to nearby drone activity. Time to come up with technology to remotely shut down these drones #EWR — Brett Sosnik (@BrettSoz) 22 січня 2019 р.

Напомним, что 8 января, в Лондоне международный аэропорт "Хитроу" временно прекратил отправку рейсов из-за появления беспилотника на территории аэропорта.



Похожий инцидент произошел 20 мая в лондонском аэропорту "Гатвик". Работу аэропорта прекратили вследствие большого количества беспилотников в воздушном пространстве аэропорта. Правоохранители сообщали, что дроны появлялись над аэродромом несколько раз. Для их поиска привлекли 20 нарядов полиции. Тогда аэропорт не работал более 12:00. Через несколько дней в Британии задержали двух человек в связи с запуском дронов. Полиция допросила задержанных, а позже отпустила их без предъявления обвинений.