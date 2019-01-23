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      Безпілотники призвели до збоїв у роботі аеропорту Ньюарк у США

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      Аеропорт Ньюарка змушений був припинити вильоти через дрони
      Аеропорт Ньюарка змушений був припинити вильоти через дрони / northjersey

      Через повідомлення про два дрони неподалік аеропорту Тетерборо були припинені польоти літаків у міжнародному аеропорту Ньюарк у Нью-Джерсі.

      Про це повідомила прес-служба летовища у своєму Twitter.

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      За повідомленням телеканалу CNBC польоти призупинили після повідомлень про два дрони в регіональному аеропорту, який розташований приблизно в 24 кілометрах від аеропорту Ньюарк Ліберті. Обидва аеропорти обслуговують більшу частину нью-йоркського ринку пасажирських авіаперевезень.

      Зазначається, що безпілотники пролетіли на висоті близько 1 кілометра над аеропортом, а потім зникли.

      Вильоти поновилися через деякий час після інциденту.

      Ми працюємо спільно з FAA (Управління цивільної авіації США) і повністю підтримуємо всі федеральні правоохоронні органи в розслідуванні цього інциденту,
      – йдеться у повідомленні.

      Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті займає десяте місце серед найбільш завантажених аеропортів Америки в цілому і п'яте місце серед аеропортів країни за показником обсягу міжнародних авіаперевезень.

      Нагадаємо, що 8 січня, у Лондоні міжнародний аеропорт "Хітроу" тимчасово припинив відправку рейсів через появу безпілотника на території летовища.

      Схожий інцидент стався 20 грудня у лондонському аеропорту "Гатвік". Роботу летовища припинили внаслідок великої кількості безпілотників у повітряному просторі аеропорта. Правоохоронці повідомляли, що дрони з'являлись над летовищем декілька разів. Для їх пошуку залучили 20 нарядів поліції. Тоді аеропорт не працював понад 12 годин. Через кілька днів в Британії затримали двох осіб у зв'язку з запуском дронів. Поліція допитала затриманих, а пізніше відпустила їх без пред'явлення звинувачень.

      Теги: Новини США авіація Нью-Йорк
      Джерело: 24 Канал
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