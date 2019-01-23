Коли найдешевше летіти до ОАЕ: корисна інформація

Найважливішим етапом будь-якої подорожі є планування дати вильоту. І хоч Об'єднані Арабські Емірати вважають найдорожчою країною, можна підібрати день, коли квитки на рейси найдешевші. Відтак найдешевші квитки можна придбати щочетверга.

Про це повідомили на сайті Skyscanner.

Читайте також: Авіакомпанія Emirates оголосила про серйозні зміни правил перевезення багажу

За даними пошукового місця подорожі, четвер – це найдешевший день тижня, щоб полетіти до ОАЕ. Компанія Skyscanner виявила, що мандрівники можуть заощадити до 10%, якщо вони змінять дату виїзду з п'ятниці на четвер. П'ятниця, випадково, є найдорожчим днем, щоб вилетіти з країни.



Найкращий час для бронювання рейсів

Крім того, якщо замовляти квитки у суботу, то можна заощадити до двох відсотків. З іншого боку, бронювання рейсів у середу може бути поганою ідеєю, оскільки це найдорожчий день для бронювання квитків. Також, замовивши квитки за 19 тижні до вильоту ви заплатите на 22% менше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, що з 20 січня угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air підняла вартість послуги пріоритетної посадки. Також авіаперевізник суттєво підняв ціну на реєстрований багаж.