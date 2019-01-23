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      Когда дешевле всего лететь в ОАЭ: полезная информация

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      Когда дешевле всего лететь в ОАЭ
      Когда дешевле всего лететь в ОАЭ / Фото из открытых источников

      Важнейшим этапом любого путешествия является планирование даты вылета. И хотя Объединенные Арабские Эмираты считают дорогой страной, можно подобрать день, когда билеты на рейсы самые дешевые. А именно самые дешевые билеты можно купить каждый четверг.

      Об этом сообщили на сайте Skyscanner.

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      По данным поискового места путешествия, четверг – это самый дешевый день недели, чтобы полететь в ОАЭ. Компания Skyscanner обнаружила, что путешественники могут сэкономить до 10%, если они поменяют дату выезда с пятницы на четверг. Пятница является самым дорогим днем, чтобы вылететь из страны.

      Найкращий час для бронювання рейсів
      Лучшее время для бронирования рейсов

      Кроме того, если заказывать билеты в субботу, то можно сэкономить до двух процентов. С другой стороны, бронирование рейсов в среду может быть плохой идеей, поскольку это самый дорогой день для бронирования билетов. Также, заказав билеты за 19 недель до вылета вы заплатите на 22% меньше, чем обычно.

      Напомним, что с 20 января венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air подняла стоимость услуги приоритетной посадки. Также авиаперевозчик существенно поднял цену на регистрируемый багаж.

      Теги: авиация Статистика Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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