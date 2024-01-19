L’Oréal Украина анонсирует набор участниц на получение профессий парикмахера и визажиста

L’Oréal Украина объявляет новый сезон общеобразовательной программы "Красота для всех", чтобы помочь женщинам, которые пострадали от насилия, а также оказались в затруднительном положении в результате войны, получить безвозмездное образование в сфере красоты.

Реализация программы осуществляется при поддержке Фонда L'Oréal и совместно с UNFPA, Фондом ООН в области народонаселения в Украине, информирует 24 Канал.

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Цель программы – с помощью специального курса научить женщин, которые находятся в непростой жизненной ситуации, основам парикмахерского мастерства и визажа, а также помочь им построить свой путь к новой жизни.

Мы в UNFPA системно занимаемся поддержкой женщин, пострадавших от гендерного насилия. Эта проблема особенно актуальна во время войны – за последние два года в полицию и социальные службы поступило почти полмиллиона обращений относительно домашнего насилия. Женщине важно иметь экономическую независимость, чтобы разорвать круг насилия. Именно поэтому мы рады нашему многолетнему сотрудничеству с L'Oréal Украина в рамках проекта "Красота для всех", который предоставляет женщинам возможность освоить профессию и начать карьеру в сфере красоты.

– отметила Алена Зубченко, руководитель программы UNFPA по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия.

Профессия парикмахера

Курс парикмахерского мастерства пройдет уже восьмой сезон подряд по инициативе бренда Matrix. В течение четырех месяцев с февраля по май 2024 года 100 участниц, которые пройдут собеседования, будут учиться у высококвалифицированных преподавателей и лучших мастеров салонного бизнеса, что работают с брендом Matrix.



Курс парикмахерского мастерства пройдет уже восьмой сезон подряд / Фото L'Oréal Украина

Курс гарантирует, что все ученицы получат навыки, необходимые для того, чтобы начать карьеру в салонном бизнесе.

В общей сложности курс предусматривает более 240 часов обучения и посещения занятий 2 – 3 раза в неделю. Общая его продолжительность – 3,5 месяца. Учеба будет проводиться как в онлайн, так и в оффлайн-формате.

В Киеве программа реализуется в помещении Киевского колледжа легкой промышленности, что стало возможным при содействии Киевской городской государственной администрации и финансовой поддержки правительства Великобритании, во Львове – на базе Молодежного образовательного центра имени святого Ивана Боско.



Обучение будет проводиться в Киеве и Львове / Фото L'Oréal Украина

Профессия визажиста

Учеба начнется в феврале сразу в двух городах Украины: Киеве и Львове. Подать заявление на участие в Киеве можно, во Львове –

Запуск курса по визажу производится второй год подряд по инициативе бренда NYX Professional Makeup. Этот курс будут преподаваться высококвалифицированными визажистами Украины совместно с MakeUp Me Academy и представителями бренда NYX Professional Makeup.



Курсы для будущих визажистов начнутся в марте 2024 года / Фото L'Oréal Украина

20 участниц начнут обучение в Киеве в марте 2024 года, занятия будут проходить дважды в неделю в течение 2 месяцев.

Подать заявление на участие в Киеве можно



Всего будет отобрано 20 учениц / Фото L'Oréal Украина

Курсы направлены на то, чтобы усилить веру в свои силы

В 2024 году программа дополнительно предусмотрена занятия с психологом с целью помочь улучшить психологическое состояние участниц.

"Среда проекта, богатая ресурсами, становится хорошей почвой для сращивания специалистов в области парикмахерства, а также становления их личностных характеристик, таких как уверенность, целеустремленность, внутренняя независимость, вера в свой потенциал, интерес к познанию и креативному творению. Безусловно, этому способствует профессиональный подход тренеров и всего персонала, привлеченного для реализации целей проекта, всесторонняя поддержка студенток на их пути. Важным аспектом социальной поддержки выступает сама группа, как платформа стабилизации, поскольку здесь присутствует ощущение общего опыта, взаимопонимания, поле для решения через взаимодействие социальных и отношений аспектов возможного травмирующего опыта, ресурс человеческих отношений. Обучение на курсе парикмахерского искусства – это, без сомнения, об обогащении", – подчеркнула Наталья Висятицкая, психология проекта "Красота для всех"

Также женщин ждут лекции от экспертов по продвижению в социальных сетях и специалистов по созданию портфолио и CV. Это поможет сформировать навыки, необходимые для того, чтобы легко начать карьеру в сфере красоты.

После завершения учебы ученицы получат дипломы о получении профессии парикмахера или визажиста, в зависимости от выбранного направления.

За 6 лет реализации общеобразовательной программы в Украине уже 360 женщин безвозмездно получили образование в области красоты.

Женщины в Украине ощущают острое влияние войны на свое ментальное и физическое здоровье. Многие женщины стали единственными кормилицами в своих семьях, у которых теперь нет ни источников дохода, ни возможностей для профессионального развития. Вторжение повлекло за собой высокий уровень неопределенности, что означает, что они не могут планировать свое будущее. Поэтому программа "Красота для всех" для нас приобрела особое значение. Это та же возможность для украинок овладеть новой профессией, трудоустроиться и восстановить свою жизнь. Мы приглашаем всех,

– отметила Дина Турчина, старшая специалист по коммуникациям L'Oréal Украина.