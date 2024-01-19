Реалізація програми здійснюється за підтримки Фундації L’Oréal та спільно з UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, зазначає 24 Канал.

До теми L'Oréal Україна відзначила трьох переможниць серед українських жінок-науковиць

Мета програми – за допомогою спеціального курсу навчити жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, основам перукарської майстерності й візажу, а також допомогти їм побудувати свій шлях до нового життя.

Ми в UNFPA системно займаємось підтримкою жінок, котрі постраждали від гендерно зумовленого насильства. Ця проблема є особливо актуальною під час війни – за останні два роки до поліції та соціальних служб надійшло майже півмільйона звернень щодо домашнього насильства. Жінці важливо мати економічну незалежність, щоб розірвати коло насильства. Саме тому ми раді нашій багаторічній співпраці з L’Oréal Україна в межах проєкту "Краса для всіх", який надає жінкам можливість освоїти професію та почати кар’єру у сфері краси,

– зазначила Альона Зубченко, керівниця програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству.

Професія перукарки

Курс перукарської майстерності відбуватиметься вже восьмий сезон поспіль за ініціативи бренду Matrix. Протягом чотирьох місяців, із лютого по травень 2024 року, 100 учасниць, які пройдуть співбесіди, навчатимуться у висококваліфікованих викладачів та найкращих майстрів салонного бізнесу, які працюють з брендом Matrix.



Курс перукарської майстерності відбуватиметься вже восьмий сезон поспіль / Фото L’Oréal Україна

Курс гарантує, що всі учениці отримають навички, потрібні для того, щоб почати кар’єру у салонному бізнесі.

Загалом курс передбачає понад 240 годин навчання та відвідування занять 2 – 3 рази на тиждень. Загальна його тривалість – 3,5 місяці. Навчання буде проводитися як в онлайн, так і в офлайн-форматі.

У Києві програма реалізовується у приміщенні Київського коледжу легкої промисловості, що стало можливим за сприяння Київської міської державної адміністрації та фінансової підтримки уряду Великої Британії, у Львові – на базі Молодіжного навчального центру імені святого Івана Боско.



Навчання буде проводитися у Києві та Львові / Фото L’Oréal Україна

Зверніть увагу. Навчання розпочнеться у лютому одразу у двох містах України: Києві та Львові. Подати заяву на участь у Києві можна за посиланням, у Львові – за посиланням.

Професія візажистки

Запуск курсу з візажу здійснюється другий рік поспіль за ініціативи бренду NYX Professional Makeup. Цей курс викладатимуть висококваліфіковані візажисти України спільно з MakeUp Me Academy та представниками бренду NYX Professional Makeup.



Курси для майбутніх візажистів розпочнуться у березні 2024 року / Фото L’Oréal Україна

20 учасниць розпочнуть навчання в Києві у березні 2024 року, заняття відбуватимуться двічі на тиждень протягом 2 місяців.

Подати заяву на участь у Києві можна за посиланням.



Усього буде відібрано 20 учениць / Фото L’Oréal Україна

Курси направлені на те, щоб посилити віру у свої сили

У 2024 році програмою додатково передбачено заняття з психологом з метою допомогти покращити психологічний стан учасниць.

"Середовище проєкту, багате на ресурси, стає добрим ґрунтом для зрощення фахівців в галузі перукарства, а також становлення їх особистісних характеристик, таких як впевненість, цілеспрямованість, внутрішня незалежність, віра у свій потенціал, цікавість до пізнання та креативного творення. Безумовно, цьому сприяє фаховий підхід тренерів і загалом всього персоналу, залученого для реалізації цілей проєкту, всебічна підтримка студенток на їхньому шляху. Важливим аспектом соціальної підтримки виступає сама група, як платформа стабілізації, оскільки тут присутнє відчуття спільного досвіду, взаєморозуміння, поле для вирішення через взаємодію соціальних і стосункових аспектів можливого травмуючого досвіду, ресурс людських стосунків. Навчання на курсі перукарського мистецтва – це, без сумніву, про збагачення", – наголосила Наталя Висятицька, психологиня проєкту "Краса для всіх"

Також жінок чекають лекції від експертів з просування у соціальних мережах й спеціалістів зі створення портфоліо та CV. Це допоможе сформувати навички, необхідні для того, аби легко почати кар’єру у сфері краси.

Після завершення навчання учениці отримають дипломи про здобуття професії перукарки або візажистки, залежно від обраного напряму.

За 6 років реалізації загальноосвітньої програми в Україні вже 360 жінок безоплатно здобули освіту у сфері краси.

Жінки в Україні відчувають гострий вплив війни на своє ментальне та фізичне здоров’я. Багато жінок стали єдиними годувальницями у своїх родинах, які тепер не мають ні джерел доходу, ні можливостей для професійного розвитку. Вторгнення спричинило високий рівень невизначеності, що означає, що вони не можуть планувати своє майбутнє. Тому програма "Краса для всіх" для нас набула особливого значення. Це та сама можливість для українок опанувати нову професію, працевлаштуватися та відновити своє життя. Ми запрошуємо усіх,

– зазначила Діна Турчина, старша спеціалістка з комунікацій L’Oréal Україна.