Бесплатные курсы украинского в Закарпатье: сколько венгров записались за неделю
На бесплатные курсы украинского языка, которые в Береговом открывает правительство Венгрии, записались уже 300 человек.
Об этом сообщил венгерский уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, пишет "Радио Свобода".
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Ранее 24 канал писал, что венгерское правительство решило повысить уровень владения украинского языка для этнических венгров на Закарпатье, поэтому с 2019 года вводит бесплатные курсы.
На прошлой неделе венгерское правительство объявило о начале бесплатного обучения украинскому языку для венгров Закарпатья. Уже записались 300 человек,
– проинформировал Грежа.
Кроме того, он добавил, что координацию проведения курсов осуществляет береговский институт Ференца Ракоци, что также финансируется венгерской стороной.
Специалисты разрабатывали методики, есть и литература. По окончании можно сдать экзамен и проверить свой уровень,
– подчеркнул венгерский уполномоченный.
К слову, само обучение должно стартовать в начале 2019 года.
Напомним, что в Украине с 2019 года дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут учиться по школьной программе в больницах.