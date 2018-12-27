Бесплатные курсы украинского в Закарпатье: сколько венгров записались за неделю

На бесплатные курсы украинского языка, которые в Береговом открывает правительство Венгрии, записались уже 300 человек.

Об этом сообщил венгерский уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, пишет "Радио Свобода".

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Ранее 24 канал писал, что венгерское правительство решило повысить уровень владения украинского языка для этнических венгров на Закарпатье, поэтому с 2019 года вводит бесплатные курсы.

На прошлой неделе венгерское правительство объявило о начале бесплатного обучения украинскому языку для венгров Закарпатья. Уже записались 300 человек,

– проинформировал Грежа.

Кроме того, он добавил, что координацию проведения курсов осуществляет береговский институт Ференца Ракоци, что также финансируется венгерской стороной.

Специалисты разрабатывали методики, есть и литература. По окончании можно сдать экзамен и проверить свой уровень,

– подчеркнул венгерский уполномоченный.

К слову, само обучение должно стартовать в начале 2019 года.

Напомним, что в Украине с 2019 года дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут учиться по школьной программе в больницах.