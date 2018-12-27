13:39
27 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шальная императрица Поклонская. "Могучая" армия РФ
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 декабря
      Вести.UA: Политика Зеленского. "Подарок" под елку от России
      Вєсті.UA
      19:23, 26 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Бесплатные курсы украинского в Закарпатье: сколько венгров записались за неделю

      49 Читати новину українською
      Бесплатные курсы украинского в Закарпатье: сколько венгров записались за неделю
      Бесплатные курсы украинского в Закарпатье: сколько венгров записались за неделю / eduget.com

      На бесплатные курсы украинского языка, которые в Береговом открывает правительство Венгрии, записались уже 300 человек.

      Об этом сообщил венгерский уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: На территории санатория в Закарпатье нашли базу ворованной нефти

      Ранее 24 канал писал, что венгерское правительство решило повысить уровень владения украинского языка для этнических венгров на Закарпатье, поэтому с 2019 года вводит бесплатные курсы.

      На прошлой неделе венгерское правительство объявило о начале бесплатного обучения украинскому языку для венгров Закарпатья. Уже записались 300 человек,
      – проинформировал Грежа.

      Кроме того, он добавил, что координацию проведения курсов осуществляет береговский институт Ференца Ракоци, что также финансируется венгерской стороной.

      Специалисты разрабатывали методики, есть и литература. По окончании можно сдать экзамен и проверить свой уровень,
      – подчеркнул венгерский уполномоченный.

      К слову, само обучение должно стартовать в начале 2019 года.

      Напомним, что в Украине с 2019 года дети, которые длительное время находятся на стационарном лечении, смогут учиться по школьной программе в больницах.

       

      Теги: Новости Украины Образование Венгрия Новости Закарпатья
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      сегодня , 13:00 Измена мужа Лорак и Марченко на "Танцах": какими скандалами запомнился украинский шоу-биз
      Анастасія Манюхіна 165
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      сегодня , 12:30 Тёмное прошлое Украины: будет ли в стране третий Майдан
      Павло Казарін 265
      Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?
      сегодня , 12:01 Військові підсумки року: чого добилася Україна за четвертий рік війни?
      Олексій Чибісов 484
      Зеленский пошёл: какие изменения могут принести люди не из политики?
      сегодня , 10:01 Зеленский пошёл: какие изменения могут принести люди не из политики?
      Інна Жолобович 950
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук