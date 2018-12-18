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      На Закарпатье откроют бесплатные курсы украинского языка для венгров

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      На Закарпатье откроют бесплатные курсы украинского языка для венгров
      На Закарпатье откроют бесплатные курсы украинского языка для венгров / ТСН

      Венгерское правительство решило повысить уровень владения украинским языком для этнических венгров на Закарпатье, поэтому с 2019 года внедряет бесплатные курсы.

      Об этом рассказал представитель венгерского правительства Иштван Грежа, говорится на сайте "Главком".

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      Он сообщил, что курсы украинского языка будут бесплатным, а необходимы они для того, чтобы снять напряжение в отношениях между Украиной и Венгрией. Ранее в Закарпатье начали работать курсы венгерского для всех желающих, которые также являются бесплатными.

      Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев. За первые 48 часов, как был объявлен набор на курсы украинского языка, на них записалось более 300 венгров Закарпатья,
      – рассказал он.

      По его словам, эти курсы являются своеобразным жестом. "Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык", – подчеркнул Иштван Грежа.

      Сами курсы стартуют уже с января, однако запись началась еще на прошлой неделе. Количество мест на курсы украинского для венгров Закарпатья – неограниченно. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, который работает на базе института.

      Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья Образование языковый вопрос Венгрия
      Источник: 24 канал
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