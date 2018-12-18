На Закарпатті відкриють безкоштовні курси української мови для угорців

Угорський уряд вирішив підвищити рівень володіння української мови для етнічних угорців на Закарпатті, тому з 2019 року запроваджує безкоштовні курси.

Про це розповів представник угорського уряду Іштван Грежа, йдеться на сайті "Главком".

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Він повідомив, що курси української мови будуть безкоштовним, а необхідні вони для того, щоб зняти напругу у відносинах між Україною та Угорщиною. Раніше на Закарпатті почали працювати курси угорської для всіх охочих, які також є безкоштовними.

З огляду на ситуацію, яка склалася у відносинах наших країн, я запропонував організувати курси української мови для закарпатських угорців паралельно з курсами угорської мови для закарпатців. За перші 48 годин, як було оголошено набір на курси української мови, на них записалося понад 300 угорців Закарпаття,

– розповів він.

За його словами, ці курси є своєрідним жестом. "Якщо український уряд думає, що закарпатські угорці не знають української мови, тоді давайте створимо умови, аби люди вивчили цю мову", – наголосив Іштван Грежа.

Самі курси стартують вже з січня, проте запис розпочався ще минулого тижня. Кількість місць на курси української для угорців Закарпаття – необмежена. Проект втілює благодійний фонд Genius, який працює на базі інституту.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.