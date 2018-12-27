Безкоштовні курси української на Закарпатті: скільки угорців записалися за тиждень

На безкоштовні курси української мови, які у Береговому відкриває уряд Угорщини, записалися вже 300 осіб.

Про це повідомив угорський уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа, пише "Радіо Свобода".

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Раніше 24 канал писав, що угорський уряд вирішив підвищити рівень володіння української мови для етнічних угорців на Закарпатті, тому з 2019 року запроваджує безкоштовні курси.

Минулого тижня угорський уряд оголосив про початок безкоштовного навчання української мови для угорців Закарпаття. Вже записалося 300 осіб,

– проінформував Грежа.

Крім того, він додав, що координацію проведення курсів здійснює берегівський інститут Ференца Ракоці, що також фінансується угорською стороною.

Фахівці розробляли методики, є і література. Після закінчення можна скласти іспит і перевірити свій рівень,

– підкреслив угорський уповноважений.

До слова, саме навчання має стартувати на початку 2019 року.

Нагадаємо, що в Україні з 2019 року діти, які тривалий час перебувають на стаціонарному лікуванні, зможуть вчитися за шкільною програмою в лікарнях.