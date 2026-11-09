"Автобусы есть, водителей нет": Виталий Кличко отреагировал на предложение о бесплатном проезде в Киеве

9 ноября Виталий Кличко прокомментировал инициативу центральных властей по введению бесплатного проезда в Киеве. Он подчеркнул острый дефицит водителей и многомиллиардный долг государства перед городом.

Об этом Кличко написал в своем телеграм-канале.

Что именно сказал мэр?

Виталий Кличко отметил, что для реализации поручения главы государства о бесплатном транспорте и поиске резервов прежде всего нужно решить кадровые вопросы.

Начну с резерва. Автобусы, чтобы добавить, у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция?..

– написал он.

В настоящее время в столице в связи с остановкой работы электротранспорта количество автобусных маршрутов увеличили до 129.

На них курсируют 418 автобусов под управлением 685 водителей, а еще 114 маршрутов обслуживают частные перевозчики с помощью 680 маршруток.

Нехватка водителей и ограничения на бронирование

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" имеет возможность вывести на линии дополнительно 25 технически исправных автобусов. Однако для этого городу необходимо привлечь не менее 50 водителей категории D.

Помимо обязательной стажировки на маршрутах, предприятие столкнулось с тем, что из-за установленного лимита не может осуществить бронирование новых сотрудников.

Для полноценной замены метрополитена по объему пассажиропотока требуется до 1020 автобусов, но наземный транспорт объективно не может обеспечить скорость метро из-за движения в общем потоке машин.

Миллиардный долг государства за льготников

Особое внимание уделено источникам финансирования бесплатного проезда. Правительству предложили перед поиском средств на новые проекты вернуть столице задолженность за 11 лет по субвенции на перевозку льготников в размере более 8 миллиардов гривен.

"Ежегодно общественный транспорт столицы за счет городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, льготы которым "обеспечивает" государство", – подчеркнул Виталий Кличко. Он добавил, что ранее центральная власть на полгода заблокировала план устойчивости столицы, а теперь взялась за транспортную отрасль.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Владимир Зеленский поручил подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева и сформировать резерв автобусов.

Также ранее мы писали, что в городе из-за отключения электроэнергии останавливали движение трамваев и троллейбусов, заменяя их автобусными маршрутами.