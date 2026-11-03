Автобусы заменят: в Киеве временно приостанавливают движение трамваев и троллейбусов

В Киеве приостанавливают движение троллейбусов и трамваев / Фото: t.me/KyivCityOfficial
В Киеве вечером 3 ноября приостанавливается движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме после обстрелов. На столичные маршруты вместо наземного электротранспорта срочно выведут автобусы.
О временных изменениях сообщили в КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпастранс".
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Почему остановили электротранспорт?
Транспортные ограничения возникли из-за критического обесточивания сетей в результате массированных российских атак.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что враг целенаправленно наносил удары по энергообъектам десятками средств поражения, что вынудило энергетиков срочно ввести аварийные отключения электроэнергии в столице.
Прогнозы
В то же время столичный метрополитен продолжает курсировать в обычном штатном режиме. Движение трамваев и троллейбусов обещают возобновить, как только специалистам удастся стабилизировать работу энергосистемы.
Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:
• № 3ТР – Железнодорожный массив – Дворец спорта;
• № 4ТР – просп. Свободы – ст. м. "Площадь Украинских Героев";
• № 6ТР – Минский массив – Майдан Независимости;
• № 8ТР – ул. Смелянская – ст. м. "Площадь Украинских Героев";
• № 11ТР – Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багринова гора;
• № 14ТР – Ботанический сад – Центральный железнодорожный вокзал;
• № 17ТР – пл. Космонавтов – ст. м. "Площадь Украинских Героев";
• № 23ТР – ул. Мечты – ст. м. "Лукьяновская";
• № 24ТР – ул. Северная – просп. Свободы;
• № 26ТР – просп. Свободы – ст. м. "Нивки";
• № 27ТР – ст. м. "Почайна" – железнодорожная станция "Киев-Волынский";
• № 28ТР – просп. Свободы – ст. м. "Лукьяновская";
• № 29ТР – Дарницкая площадь – железнодорожная платформа "Куреневка";
• № 30ТР – ул. Милославская – ул. Кадетский Гай;
• № 31ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская";
• № 32ТР – ул. Северная – ул. Сошенко;
• № 33ТР – Минский массив – железнодорожный вокзал "Южный";
• № 35ТР – просп. Свободы – ул. Кадетский Гай;
• № 36ТР – ул. Северная – ул. Чернобыльская;
• № 37ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
• № 38ТР – ст. м. "Выдубичи" – Музей истории Украины во Второй мировой войне;
• № 40ТР – ул. Кадетский Гай – Дворец спорта;
• № 41ТР – ул. Тулузы – ст. м. "Святошин";
• № 42ТР – ул. Ольжича – ст. м. "Лыбидская";
• № 43ТР – Кибцентр – Дарницкая площадь;
• № 44ТР – ул. Северная – просп. Степана Бандеры;
• № 45ТР – ст. м. "Выставочный центр" – ст. м. "Васильковская";
• № 47ТР – ул. Милославская – ст. м. "Минская";
• № 50КР – ул. Милославская – Дарницкая площадь;
• № 50ТР – ул. Милославская – ст. м. "Лыбедская".
Важно: дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе.
Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:
• № 1Т – Михайловская Борщаговка – ст. "Старовокзальная";
• № 3Т – ст. "Жюля Верна" – ст. "Старовокзальная";
• № 12Т – Пуща-Водица – пл. Тараса Шевченко;
• № 14Т – просп. Отрадный – Контрактовая площадь;
• № 16Т – Контрактовая площадь – ст. м. "Героев Днепра";
• № 19Т – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;
• № 22Т – просп. Воскресенский – ЗЗБК;
• № 27Т – ул. Милославская – ст. м. "Позняки";
• № 28Т – ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
• № 29Т – ст. м. "Бориспольская" – ст. м. "Лесная".
Проблемы со светом и водой в столице
Ранее днем в Киеве уже ввели " экстренные отключения электричества " из-за удара по энергоузлу, что также вызвало перебои с водоснабжением.
Кроме того, еще 2 ноября из-за дефицита напряжения в городе электротранспорт частично останавливался, в частности, фуникулер и скоростной трамвай.
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