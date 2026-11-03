Замінять автобуси: у Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів

Про тимчасові зміни повідомили в КМДА з посиланням на комунальне підприємство "Київпастранс".

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Чому зупинили електротранспорт?

Транспортні обмеження виникли через критичне знеструмлення мереж унаслідок масованих російських атак.

В "Укренерго" наголосили, що ворог цілеспрямовано бив по енергооб'єктах десятками засобів ураження, що змусило енергетиків терміново ввести аварійні знеструмлення в столиці.

Водночас столичний метрополітен продовжує курсувати у звичному штатному режимі. Рух трамваїв і тролейбусів обіцяють відновити, щойно фахівцям вдасться стабілізувати роботу енергосистеми.

Автобуси замість тролейбусів курсуватимуть за маршрутами:

• № 3ТР – Залізничний масив – Палац спорту;

• № 4ТР – просп. Свободи – ст. м. "Площа Українських Героїв";

• № 6ТР – Мінський масив – Майдан Незалежності;

• № 8ТР – вул. Смілянська – ст. м. "Площа Українських Героїв";

• № 11ТР – Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора;

• № 14ТР – Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний;

• № 17ТР – пл. Космонавтів – ст. м. "Площа Українських Героїв";

• № 23ТР – вул. Мрії – ст. м. "Лук'янівська";

• № 24ТР – вул. Північна – просп. Свободи;

• № 26ТР – просп. Свободи – ст. м. "Нивки";

• № 27ТР – ст. м. "Почайна" – залізнична станція "Київ-Волинський";

• № 28ТР – просп. Свободи – ст. м. "Лук'янівська";

• № 29ТР – Дарницька площа – залізнична платформа "Куренівка";

• № 30ТР – вул. Милославська – вул. Кадетський Гай;

• № 31ТР – вул. Милославська – ст. м. "Лук'янівська";

• № 32ТР – вул. Північна – вул. Сошенка;

• № 33ТР – Мінський масив – залізничний вокзал Південний;

• № 35ТР – просп. Свободи – вул. Кадетський Гай;

• № 36ТР – вул. Північна – вул. Чорнобильська;

• № 37ТР – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

• № 38ТР – ст. м. "Видубичі" – Музей історії України у Другій світовій війні;

• № 40ТР – вул. Кадетський Гай – Палац спорту;

• № 41ТР – вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";

• № 42ТР – вул. Ольжича – ст. м. "Либідська";

• № 43ТР – Кібцентр – Дарницька площа;

• № 44ТР – вул. Північна – просп. Степана Бандери;

• № 45ТР – ст. м. "Виставковий центр" – ст. м. "Васильківська";

• № 47ТР – вул. Милославська – ст. м. "Мінська";

• № 50КР – вул. Милославська – Дарницька площа;

• № 50ТР – вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

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Важливо: дублювальні автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Їхню кількість визначатимуть залежно від наявних автобусів і водіїв, пасажиропотоків та поточної ситуації в місті.

Автобуси замість трамваїв курсуватимуть за маршрутами:

• № 1Т – Михайлівська Борщагівка – ст. "Старовокзальна";

• № 3Т – ст. "Жуля Верна" – ст. "Старовокзальна";

• № 12Т – Пуща-Водиця – пл. Тараса Шевченка;

• № 14Т – Відрадний просп. – Контрактова площа;

• № 16Т – Контрактова площа – ст. м. "Героїв Дніпра";

• № 19Т – Контрактова площа – пл. Тараса Шевченка;

• № 22Т – просп. Воскресенський – ЗЗБК;

• № 27Т – вул. Милославська – ст. м. "Позняки";

• № 28Т – вул. Милославська – ст. м. "Лісова";

• № 29Т – ст. м. "Бориспільська" – ст. м. "Лісова".

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Проблеми зі світлом і водою у столиці

Раніше вдень у Києві вже запровадили екстрені відключення світла через удар по енерговузлу, що спричинило також перебої з водопостачанням.

Крім цього, ще 2 листопада через дефіцит напруги в місті частково зупинявся електротранспорт, зокрема фунікулер і швидкісний трамвай.