Беспокоятся о параде, – в Группировке объединенных сил ответили, как Россия соблюдает перемирие

Американский президент предложил установить перемирие с 9 мая, а вот Кремль хотел с 8 мая. Однако российская армия в этот день не прекращала наступательные действия на фронте.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, отметив, что обе стороны (Украина и Россия) заинтересованы использовать возможность временного прекращения огня, россияне это в частности уже делают.

Перемирие 9 мая: как ведет себя противник?

Как сообщил спикер Группировки объединенных сил с 00:00 9 мая по состоянию на 5 утра в зоне ответственности Группировки наступательных действий со стороны врага не было. Но россияне занимаются опрокидыванием своих сил на фронте.

Однако атак не последовало. Похоже, что о параде таки беспокоятся,

– подчеркнул Трегубов.

По словам Трегубова, украинские Вооруженные силы и российская оккупационная армия используют период режима тишины для перегруппировки на фронте. Он объяснил, что обе стороны ощущают необходимость в исправлении и улучшении своей логистики.

Логистика во время войны превратилась в ад. Есть потребность вывезти даже часть личного состава, произвести ротации. Такие временные паузы – это для обеих сторон шанс, который ни один командир не будет тратить,

– уверен Трегубов.

Россия атаковала Украину баллистикой и дронами

В ночь на 9 мая враг направил по Украине баллистическую ракету Искандер-М, которую запустил из Крыма и 43 беспилотника типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также использовал дроны-имитаторы. В Воздушных силах отчитались, что по состоянию на 08:00 удалось сбить 34 БПЛА на юге, севере и востоке Украины. Зафиксировано попадание ракеты и 9 ударных дронов на 6 локациях, а также падение обломков в двух местах.