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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Беспокойные сутки на Донбассе: уничтожены два оккупанта и грузовик боевиков

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      В течение суток 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

      Оккупанты обстреливали наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил возле города Авдеевка, вблизи населенных пунктов Павлополь, Пески, Опытное, Марьинка, Чермалык, Широкино и у села Гнутово.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник 5 раз обстрелял позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Луганское, Крымское, Станица Луганская и возле города Светлодарск.

      В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

      По данным разведки, украинские военные уничтожили двух оккупантов, а еще четырех – ранили. Также военнослужащие Объединенных сил уничтожили грузовик оккупантов.

      Кроме того, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык, вследствие чего получил ранения местный житель.

      От начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно тактического группировки "Восток" возле населенных пунктов Новоселовка Вторая и Широкино.

       

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      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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