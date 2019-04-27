Неспокійна доба на Донбасі: знищено двох окупантів та вантажівку бойовиків

Упродовж доби 26 квітня збройні формування Російської Федерації 23 рази порушили режим припинення вогню, з них 9 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

Окупанти обстрілювали наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил біля міста Авдіївка, поблизу населених пунктів Павлопіль, Піски, Опитне, Мар'їнка, Чермалик, Широкине та біля села Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 5 разів обстріляв позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Луганське, Кримське, Станиця Луганська та біля міста Світлодарськ.

Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, українські військові знищили двох окупантів, а ще чотирьох – поранили. Також військовослужбовці Об'єднаних сил знищили вантажівку окупантів.

Крім того, минулої доби збройні формування Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї населений пункт Чермалик, унаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно тактичного угрупування "Схід" біля населених пунктів Новоселівка Друга та Широкине.