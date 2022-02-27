Поддержка лидера: с действиями Зеленского согласны 91% украинцев

Украине удается смело и эффективно противодействовать наступлению российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский остался в Украине, несмотря на предложение эвакуации и активно работает для победы нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в правительственном квартале и активно координирует действия украинских сил для противостояния атакам врага. Кроме того, его разговоры с мировыми лидерами способствуют наложению санкций на Россию.

Интересно ЕС даст Украине летальное оружие – союз впервые обеспечит вооружением третью страну

Украинцы поддерживают Зеленского

Почти все украинцы поддерживают действия Владимира Зеленского по противодействию российским оккупантам. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", поддержка действий Владимира Зеленского составила 91%.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.