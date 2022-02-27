Президент України Володимир Зеленський перебуває в Урядовому кварталі та активно координує дії українських сил для протистояння атакам ворога. Окрім того, його розмови зі світовими лідерами сприяють накладанню санкцій на Росію.

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Українці підтримують Зеленського

Майже усі українці підтримують дії Володимира Зеленського щодо протидії російським окупантам. Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", підтримка дій Володимира Зеленського склала 91%.



Шкала підтримки українського лідера / Скриншот

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