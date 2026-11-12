Полет в тишине: "Флэш" заявил, что россияне отключают реактивный двигатель "Шахеда" перед ударом

Информация об установке дополнительных электродвигателей на "Шахеды" для бесшумного полета не соответствует действительности. Враг использует иную тактику, отключая реактивный двигатель непосредственно перед самим ударом.

Об этом сообщил Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

Какую технику применения дронов использует враг?

Слухи о дополнительном электродвигателе начали активно распространяться в военных группах мессенджера Signal. На самом деле реактивная силовая установка обеспечивает беспилотнику мощный разгон и инерцию, которых вполне хватает для преодоления заключительного участка полета без единого звука.

Помимо остановки двигателя в заключительной фазе полета, захватчики все чаще пытаются приближаться к целям на экстремально низких высотах. Подобную тактику враг использует преимущественно там, где на маршруте движения дрона нет высотных препятствий.

Такое сверхнизкое маневрирование призвано скрыть ударные аппараты от украинских радиолокационных станций. В сочетании с тишиной из-за заглушенного двигателя беспилотник может создать эффект абсолютно внезапного появления буквально из ниоткуда.

"Флэш" подчеркивает, что эти обновленные тактические приемы должны обязательно учитываться мобильными огневыми группами и подразделениями противовоздушной обороны во время дежурства.

Ранее Сергей Бескрестнов сообщил, что российские военные начали устанавливать так называемые "дроны-ждуны" непосредственно на высоковольтных проводах. По его словам, противник быстро перенял украинскую тактику использования таких беспилотников.