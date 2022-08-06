Об этом для 24 канала рассказал Роман Бессмертный – украинский политик, дипломат, вице-премьер-министр Украины в 2005 – 2006 годах. Он предложил две версии появления отчета.
К теме Отчет Amnesty International об Украине мог готовить агент россии, – экс-сотрудник СБУ
"Первый вариант – здесь однозначно есть российский след. Если взять эти 5 месяцев войны, то тема обстрела гражданского населения, социальных объектов – это характерная вещь для агрессора", – отметил Бессмертный.
Обвинить Украину
Дипломат подчеркнул, что действия россиян невозможно сопоставлять с международным правом, которое регулирует вопросы, связанные с правилами ведения боевых действий. Оккупантам безразлично на любые законы.
У меня внутреннее чувство, что у Amnesty International была попытка, опираясь на постоянные кремлевские информационные операции, использовать принцип "все одинаковые". И тем самым очернить украинскую сторону,
– считает Бессмертный.
Он подчеркнул, что украинское войско в большинстве соблюдает нормы и правила международного права в части ведения боевых действий. Нельзя даже сравнивать, как себя ведет российский агрессор и как защищается украинская армия.
Заметьте Пионтковский считает, что доклад Amnesty International не случайно появился именно сейчас
Базировались на пропаганде
Бессмертный пояснил, что в международном праве есть такое понятие как военный объект. Это тот, который используют для ведения боевых действий, складывания боеприпасов. Он может быть целью для воюющей стороны.
Думаю, Amnesty International взяли информацию, которую использует российская сторона, проводя информационные войны и против цивилизованного мира. Они не проверили данные, совершили вброс, а шаг назад сделать уже невозможно. Не случайно дальше пошла лавина глупостей.
Непонимание законов
Второй вариант, по словам Бессмертного, который мог стать причиной отчета, является совершенно неграмотным толкованием норм международного права в части обычаев, традиций и правил ведения войны. То, о чем говорит Amnesty International, не имеет отношения к защищаемой стороне.
"Право на войну говорит о том, что защищаемая сторона обязана обороняться и она не берет на себя формы и методы защиты. Отсюда позиция, на которую опирается Amnesty International, неприемлема в отношении Украины. Даже если отдельные такие случаи были, но они же не называют их. На поверхности здесь очевидный вывод, что случившееся является результатом работы российских спецслужб", – добавил Бессмертный.
Обратите внимание – Бессмертный о причинах отчета Amnesty International: смотрите видео
Отчет Amnesty International: кратко
- Правозащитная организация Amnesty International обнародовала отчет и обвинила ВСУ в расположении боевых позиций в жилых домах, школах, больницах.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что дискредитация армии означает утрату адекватности и способ Amnesty International уничтожить свой авторитет.
- Отчет раскритиковал и президент Владимир Зеленский. Он считает, что организация перекладывает ответственность с агрессора на жертву.
- Негативную оценку деятельности Amnesty International дали в Великобритании. Чрезвычайный посол Мелинда Симмонс подчеркнула, что единственная угроза для украинцев – российская армия.
- Украинский офис организации сообщил, что отчет готовился без них. Его руководитель Оксана Покальчук уволилась с должности.