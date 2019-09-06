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      Бессмертный хочет обжаловать отмену депутатской неприкосновенности в Конституционном суде

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      Роман Бессмертный
      Роман Бессмертный / Фото из открытых источников

      Экс представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что планирует обжаловать в Конституционном суде законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

      Бессмертный считает, что при принятии законопроекту была нарушена процедура, заявил он в эфире токшоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

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      Вам не кажется, что мы свой вагон уже поставили на российские рельсы? Наш парламент все больше напоминает Думу в методике организации работы. Коллега Лавринович говорил, что не нарушена процедура, а я утверждаю, что процедура нарушена... Только я возьму и напишу представление в Конституционный Суд. Потому что сам материал не требует дискуссии,
      – отметил Бессмертный.

      Перед этим Лавринович отметил, что при принятии изменений в Конституцию Украины относительно депутатской неприкосновенности нарушений процедуры и регламента не было. Он заявил, что Конституционный суд не будет обращать внимание на то, что профильный комитет заседал в межсессионный период и хотя это не предусмотрено регламентом, но и не запрещено.

      Решение о снятии депутатской неприкосновенности большинством голосов поддержали народные депутаты Верховной Рады Украины 3 сентября. За снятие неприкосновенности отдали свой голос 373 депутата. Законопроект уже успел подписать председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

      Что такое депутатская неприкосновенность?Это – юридическое гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента.

      Неприкосновенность может различаться по той защитой, которую она предоставляет своим носителям, времени действия, силе, основаниям возникновения и тому подобное.

      В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Конституционный суд Роман Бессмертный Снятие неприкосновенности
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