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      Что изменит отмена неприкосновенности: объяснение антикоррупционера

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      Виталий Шабунин
      Виталий Шабунин / 24 канал

      Решение о снятии депутатской неприкосновенности, которое 3 сентября большинством голосов поддержали народные депутаты, обещает Украине тактические и глобальные изменения.

      Об этом в комментарии 24 каналу заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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      Что такое депутатская неприкосновенность?
      Это – юридическая гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента.

      Неприкосновенность может различаться по той защите, которую она предоставляет своим носителям, временем действия, силой, основанием возникновения и тому подобное.

      В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.

      Тактические изменения, по его словам, состоят в том, что даже расследовать дела депутатов станет намного проще – не надо будет просить разрешение на прослушку депутатов, например. Следовательно, станет возможным расследование преступлений народных депутатов.

      Зеленский как президент подал в парламент изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Они значительно облегчают расследование еще даже до окончательного голосования изменений в Конституцию. Даже в этот период, пока будут доголосовывать изменения, расследовать депутатов будет гораздо проще. Да, для выдвижения им подозрения, их задержания или ареста еще потребуется разрешение парламента. Но расследовать можно будет – это уже значительно облегчит работу,
      – отметил Шабунин.

      Кроме того, по его убеждению, есть прямая связь между тем, что ранее народных депутатов было почти невозможно наказать и тем, что правоохранительная и судебная системы до сих пор нереформированы.

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      "Зачем депутатам париться о проблемах обычных нормальных людей, которые их не касаются. Отсюда – все крики о том, что нельзя голосовать за снятие неприкосновенности, потому что в переходных демократиях не позволяют правоохранительным органам политически преследовать оппонентов... Вы – народные депутаты. Сделайте так, чтобы правоохранительная и судебная системы не руководствовались политикой, а руководствовалась законами. Только депутаты могут это сделать. Эти изменения в Конституцию наконец сделают неэффективную коррумпированную правоохранительную и судебную системы такой же проблемой для депутатов, как и для всей страны", – пояснил он.

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      Что предлагают изменить в Уголовном процессуальном кодексе?
      Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований могут получить право самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

      Также с КПК и закона о статусе народного депутата предлагают забрать нормы, запрещающие без согласия Верховной Рады осуществлять обыск нардепа, осматривать его личные вещи и багаж, транспорт, жилые и служебные помещения.

      Согласно нынешним нормам, нельзя также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции – это тоже хотят изменить.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Снятие неприкосновенности НАБУ Коррупция Виталий Шабунин - новости
      Источник: 24 канал
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