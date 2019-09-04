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      Що змінить скасування недоторканності: пояснення антикорупціонера

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      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін / 24 канал

      Рішення про зняття депутатської недоторканності, яке 3 вересня більшістю голосів підтримали народні депутати, обіцяє Україні тактичні і глобальні зміни.

      Про це у коментарі 24 каналу заявив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Читайте також: Рада скасувала депутатську недоторканність

      Що таке депутатська недоторканність?Це – юридична гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту.

      Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.

      В       Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.

      Тактичні зміни, за його словами, полягають у тому, що навіть розслідувати справи депутатів стане набагато простіше – не треба буде просити дозвіл на прослушку депутатів, наприклад. Відтак, стане можливим розслідування злочинів народних депутатів.

      Зеленський, як президент, подав до парламенту зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Вони значно полегшують розслідування ще навіть до остаточного голосування змін у Конституцію. Навіть у цей період, поки будуть доголосовувати зміни, розслідувати депутатів буде набагато простіше. Так, для висунення їм підозри, їхнього затримання чи арешту ще потрібен буде дозвіл парламенту. Але розслідувати можна буде – це вже значно полегшить роботу,
      – наголосив Шабунін.

      Крім того, на його переконання, є прямий зв'язок між тим, що раніше народних депутатів було майже неможливо покарати і тим, що правоохоронна і судова системи досі нереформовані.

      Читайте також: Зняття депутатської недоторканності: що це означає

      "Навіщо депутатам паритись про проблеми звичайних нормальних людей, які їх не стосуються. Звідси – всі крики про те, що не можна голосувати за знаття недоторканності, бо у перехідних демократіях не дозволяють правоохоронним органам політично переслідувати опонентів… Ви – народні депутати. Зробіть так, щоби правоохоронна і судова системи не керувались політикою, а керувалась законами. Тільки депутати можуть це зробити. Ці зміни у Конституцію нарешті зроблять неефективну корумповану правоохоронну і судову систему такою самою проблемою депутатів, як і для всієї країни", – пояснив він.

      Читайте також: Коли депутатів почнуть саджати за злочини

      Що пропонують змінити у Кримінальному процесуальному кодексі?Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань можуть отримати право самостійно здійснювати зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж у межах проведення негласних слідчих та розшукових дій.

      Також із КПК та закону про статус народного депутата пропонують забрати норми, що забороняють без згоди Верховної Ради здійснювати обшук нардепа, оглядати його особисті речі та багаж, транспорт, житлові і службові приміщення.

      Відповідно до теперішніх норм, не можна також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції – це теж хочуть змінити.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Зняття недоторканності Корупція НАБУ Віталій Шабунін - новини
      Джерело: 24 канал
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