Безсмертний хоче оскаржити скасування депутатської недоторканності у Конституційному суді

Експредставник України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний заявив, що планує оскаржити у Конституційному суді законопроєкт про скасування депутатської недоторканості.

Безсмертний вважає, що під час ухвалення законопроєкту була порушена процедура, заявив він в ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Вам не здається, що ми свій вагон вже поставили на російські рейки? Наш парламент все більше нагадує Думу в методиці організації роботи. Колега Лавринович говорив, що не порушена процедура, а я стверджую, що процедура порушена… Тільки я візьму і напишу подання до Конституційного Суду. Тому що сам матеріал не потребує дискусії,

– зазначив Безсмертний.

Перед цим Лавринович відзначив, що під час ухвалення змін до Конституції України щодо депутатської недоторканності порушень процедури та регламенту не було. Він заявив, що Конституційний суд не зважатиме на те, що профільний комітет засідав у міжсесійний період і хоч це не передбачено регламентом, але й не заборонено.

Рішення про зняття депутатської недоторканності більшістю голосів підтримали народні депутати Верховної Ради України 3 вересня. За зняття недоторканності віддали свій голос 373 депутати. Законопроєкт вже встиг підписати голова Верховної Ради Дмитро Разумков, його направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Що таке депутатська недоторканність?Це – юридична гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту.



Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.



В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.