"Бессмертный полк" вышел на пророссийский марш в Киеве: есть первые задержанные

В Киеве 9 мая началась пророссийская акция "Бессмертный полк", на которую вышло около 600 участников. Люди держат в руках портреты участников Второй мировой войны.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко накануне рассказал, что полиция готова обеспечить правопорядок на всех массовых акциях 9 мая.

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Возле станции метро "Арсенальная", откуда стартует акция, расположены рамки металлоискателей, дежурит полиция. Правоохранители в самом метро работают в усиленном режиме, иногда на выходе проверяют отдельных парней.

Перед началом акции произошел конфликт: активист заметил у одного из участников изображение запрещенной в Украине георгиевской ленты. Произошла небольшая потасовка, но конфликт быстро урегулировали работники полиции диалога.

Среди присутствующих на акции – нардепы Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Вадим Новинский, экс-кандидат в президенты Юрий Бойко, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко.

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По данным журналистов 24 канала, возле металлоискателей задержали Елену Бережную – мать погибшей нардепки-регионалки Ирины Бережной за изображение на одежде георгиевской ленты.

Елена Бережная является председателем общественной организации "Институт правовой политики", которая и организовала эту акцию. В прошлом году ее также задержали за нарушение общественного порядка во время проведения аналогичной акции.



Елена Бережная с портретом убитого журналиста Олеся Бузины // Фото: 112 канал

Присутствующие на акции поют "Катюшу" и "День победы".

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Среди участников акции заметили мужчину в образе советского вождя Иосифа Сталина.



Мужчина в образе Сталина



Мужчина в образе Сталина

Смотрите фото 24 канала с акции "Бессмертный полк" в Киеве:

Смотрите видео с акции "Бессмертный полк в Киеве":​

Смотрите, что происходит на акции "Бессмертный полк" в Киеве​:

Что такое "Бессмертный полк"?

Российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств, в том числе и в Украине: 9 мая акции происходили и в Киеве.



В целом, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена ​​не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

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