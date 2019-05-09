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      "Бессмертный полк" вышел на пророссийский марш в Киеве: есть первые задержанные

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      Бессмертный полк 9 мая 2019 Киев - видео и фото марша в Киеве
      В Киеве стартовала акция "Бессмертного полка" / 24 канал

      В Киеве 9 мая началась пророссийская акция "Бессмертный полк", на которую вышло около 600 участников. Люди держат в руках портреты участников Второй мировой войны.

      Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко накануне рассказал, что полиция готова обеспечить правопорядок на всех массовых акциях 9 мая.

      Читайте также: Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"

      Возле станции метро "Арсенальная", откуда стартует акция, расположены рамки металлоискателей, дежурит полиция. Правоохранители в самом метро работают в усиленном режиме, иногда на выходе проверяют отдельных парней.

      Перед началом акции произошел конфликт: активист заметил у одного из участников изображение запрещенной в Украине георгиевской ленты. Произошла небольшая потасовка, но конфликт быстро урегулировали работники полиции диалога.

      Среди присутствующих на акции – нардепы Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Вадим Новинский, экс-кандидат в президенты Юрий Бойко, лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко.

      Читайте также: Главные мифы и правда о Второй мировой войне

      По данным журналистов 24 канала, возле металлоискателей задержали Елену Бережную – мать погибшей нардепки-регионалки Ирины Бережной за изображение на одежде георгиевской ленты.

      Елена Бережная является председателем общественной организации "Институт правовой политики", которая и организовала эту акцию. В прошлом году ее также задержали за нарушение общественного порядка во время проведения аналогичной акции.

      Олена Бережна
      Елена Бережная с портретом убитого журналиста Олеся Бузины // Фото: 112 канал

      Присутствующие на акции поют "Катюшу" и "День победы".

      Читайте также: Есть несколько рычагов для прекращения акций "Бессмертного полка", - эксперт

      Среди участников акции заметили мужчину в образе советского вождя Иосифа Сталина.

      Сталін 9 травня Киїі безсмертний полк
      Мужчина в образе Сталина

      9 травня Київ Сталін безсмертний полк
      Мужчина в образе Сталина

      Смотрите фото 24 канала с акции "Бессмертный полк" в Киеве:

      Смотрите видео с акции "Бессмертный полк в Киеве":​

      Смотрите, что происходит на акции "Бессмертный полк" в Киеве​:

      Что такое "Бессмертный полк"?
      Российская общественная организация, начальная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств, в том числе и в Украине: 9 мая акции происходили и в Киеве.

      В целом, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена ​​не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

      Мифы о Великой Отечественной войне и 9 мая: видео

       

       

       

      blog_ava
      Афиша событий 9 мая в Киеве: как этот день пройдет в столице
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      Теги: Новости Украины столкновения Петр Симоненко Нестор Шуфрич Юрий Бойко Вадим Новинский Евгений Мураев 9 мая День Победы Новости политики Украина – Россия Новости Киева История Полиция
      Источник: 24 канал
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