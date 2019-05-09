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      Есть несколько рычагов для прекращения акций "Бессмертного полка", – эксперт

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      Провокационные акции "Бессмертного полка" расшатывают Украину
      Провокационные акции "Бессмертного полка" расшатывают Украину / KievNews

      "Бессмертный полк" стал средством не для мелких провокаций, а информационным фронтом гибридной войны России против Украины. И он из года в год нарастает. Нужно придать другие смыслы победе во Второй мировой войне.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Валерий Дымов.

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      По убеждению специалиста, чтобы локализовать подобные пророссийские акции, надо включить финансовые, административные и уголовные рычаги. Все на законных основаниях. В частности, отмечает Дымов, если участники акции несут портреты Сталина, советскую символику, или на них георгиевские ленты, то надо составлять протоколы и привлекать их к ответственности – согласно закону о декоммунизации.

      Политолог подчеркивает: власти Украины должны проводить не реагирующую, а проактивную политику. Надо не дать России приватизировать великую победу и спекулировать на этом.

      Украина во Второй мировой войне потеряла каждого пятого. Надо напоминать слова Путина, который заявил, что русские победили бы и без украинцев. Он фактически плюнул в лицо нашим ветеранам и тем, кто погиб. Об ОУН-УПА, воевавших против гитлеризма и сталинизма,
      – отмечает Дымов.

      Также, по его словам, не надо забывать о резолюции ПАСЕ "О преступлениях коммунизма и необходимости их осуждения" 2006 года, Пражской декларации "О европейском сознании и тоталитаризме" 2008 года, резолюции Европарламента "О европейском сознании и тоталитаризме" 2009 года, где сказано, что пропаганда сталинизма должна быть ограничена. Специалист добавляет: надо деоккупировать информпространство Украины. Иначе такие акции будут проходить чуть ли не ежемесячно.

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      Ежегодно миллионы украинцев выходят почтить память павших. Им надо дать другие смыслы. Все знают Егорова и Кантарию, которые установили флаг победы над Рейхстагом. Но очень мало – о том, что их подразделением командовал Олекса Берест – Герой Украины. Не надо конкурировать с россиянами. Это и наша победа. Надо показывать, что у нас бессмертная армия тех, кто воевал и воюет за Украину,
      – подчеркнул Валерий Дымов.

      Что такое "Бессмертный полк"?"Бессмертный полк" – это российская общественная организация, первичная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств.

      В целом, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной. Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, в Украине в этом году на акции в Киеве ожидается около 5 тысяч человек.

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе День Победы 9 мая Новости Украины Новости политики Владимир Путин
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