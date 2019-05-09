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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Є кілька важелів для припинення акцій "Безсмертного полку", – експерт

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      Провокаційні акції "Безсмертного полку" розхитують Україну
      Провокаційні акції "Безсмертного полку" розхитують Україну / KievNews

      "Безсмертний полк" став засобом не для дрібних провокацій, а інформаційним фронтом гібридної війни Росії проти України. І він з року в рік наростає. Потрібно надати інші смисли перемозі у Другій світовій війні.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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      На переконання фахівця, щоб локалізувати подібні проросійські акції, треба включити фінансові, адміністративні і кримінальні важелі. Все на законних підставах. Зокрема, зазначає Димов, якщо учасники акції несуть портрети Сталіна, радянську символіку або на них георгіївські стрічки, то треба складати протоколи і притягати їх до відповідальності – згідно із законом про декомунізацію.

      Політолог підкреслює: влада України повинна проводити не реагуючу, а проактивну політику. Треба не дати Росії приватизувати велику перемогу і спекулювати на цьому.

      Україна в Другій світовій війні втратила кожного п’ятого. Треба нагадувати слова Путіна, який заявив, що росіяни перемогли б і без українців. Він фактично плюнув в обличчя нашим ветеранам і тим, хто загинув. Про ОУН-УПА, які воювали проти гітлеризму і сталінізму,
      – наголошує Димов.

      Також, за його словами, не треба забувати про резолюцію ПАРЄ "Про злочини комунізму та потребу їх засудження" 2006 року, Празьку декларацію "Про європейську свідомість і тоталітаризм" 2008 року, резолюцію Європарламенту "Про європейську свідомість і тоталітаризм" 2009 року, де сказано, що пропаганда сталінізму повинна бути обмежена. Фахівець додає: треба деокупувати інформпростір України. Інакше такі акції проходитимуть мало не щомісяця.

      Читайте також: У Португалії учасники "Безсмертного полку" напали на українців: фото, відео

      Щороку мільйони українців виходять вшанувати пам’ять полеглих. Їм треба дати інші смисли. Всі знають Єгорова і Кантарію, які встановили прапор перемоги над Рейхстагом. Але дуже мало – про те, що їхнім підрозділом командував Олекса Берест – Герой України. Не треба конкурувати з росіянами. Це і наша перемога. Треба показувати, що в нас безсмертна армія тих, хто воював і воює за Україну,
      – підкреслив Валерій Димов.

      Що таке "Безсмертний полк"?"Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній. Як повідомив глава столичної поліції Андрій Крищенко, в Україні в цьому році на акції в Києві очікується близько 5 тисяч осіб.

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін День Перемоги 9 травня
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