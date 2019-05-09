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      "Бессмертный полк" в Киеве: атмосфера акции в нескольких цитатах

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      "Бессмертный полк" в нескольких цитатах
      "Бессмертный полк" в нескольких цитатах / 24 канал

      9 мая в Киеве прошла акция "Бессмертный полк", которая проводится с подачи и при поддержке пророссийских партий. Марш прошел без того задора просоветской идейности, который можно видеть на аналогичных акциях в России. Но вышло мероприятие, все же, атмосферным.

      О том, как проходила акция, кто, зачем и с каким настроением туда пришел – читайте в материале журналистов 24 канала.

      Читайте также: Как проходит 9 мая в Украине: главные события

      Что это было?

      Акция "Никто не забыт, ничто не забыто",  является частью сети акций "Бессмертного полка".

      Акция "Бессмертный полк" возникла в российском городе Томск в 2011 году как общественная инициатива. Шествие горожан с портретами погибших на войне родственников должно было стать альтернативой государственным мерам по случаю 9 мая. Однако буквально за два года она была полностью взята под контроль российскими властями, и "Бессмертный полк" стал едва ли не главным символом российских массовых пропагандистских мероприятий.

      Последние пять лет каждая шествие "Бессмертного полка" вызывает бурные реакции из-за чрезмерной демонстрации "советского патриотизма", очевидную заказушность и заметное равнодушие ее организаторов и участников к ветеранам Второй мировой войны.

      Читайте также: "Бессмертный полк" в Украине: как локализовать опасную для государства акцию

      Последние несколько лет аналогичные мероприятия в разных украинских городах сопровождались словесными и физическими столкновениями. Поэтому традиционно полиция во время проведения акции работает в усиленном режиме. Самый распространенный повод для столкновений – использование запрещенной в Украине "георгиевской ленты" (которая была характерным признаком боевиков в начале оккупации Крыма и Донбасса), изображение Ленина и Сталина, а также различных коммунистических лозунгов и символики.

      Что там происходило?

      Стандартная программа: шествие от метро "Арсенальная" до парка Вечной Славы, которая должна завершиться возложением цветов к могиле Неизвестного солдата. Подробности – лучше описывать с помощью цитат тех, кто присутствовал на этой акции.

      Правоохранителей во время шествия было действительно много

      "В районное управление полиции одна – приглашена, двое – доставлены". Так начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко прокомментировал наличие нарушений на акции.

      Все нарушения произошли из-за традиционного использования запрещенной символики, которая вызвала эмоциональную реакцию у окружающих. Претензии у полицейских возникли к фанатке Сталина пожилого возраста и женщине, которая зачем-то повязала ленты на своих детей. Еще одну женщину с элементами одежды с теми же лентами пригласили в районное управление еще перед началом акции. Словесные споры, возникающие среди участников акции вовремя решались, в том числе – с помощью полиции коммуникации.

      Полиция коммуникации или полиция диалога – подразделения, работающие в Украине на массовых мероприятиях. Их задача – останавливать агрессивных граждан "не силой, а словом"

      Кто туда пришел?

      Люди, которые хотели почтить память погибших в результате Второй мировой войны. Самих ветеранов или детей войны среди участников практически не было, что логично, если учитывать их возраст. Были их родственники, в основном – пожилые люди. Количество тех, кто охранял, снимал и мониторил участников шествия, было примерно таким же, как и количество самих участников акции.

      Простых наблюдателей за маршем также хватало

      Несмотря на то, что в начале колонны важно шагали Евгений Мураев, Вадим Новинский и другие пророссийские депутаты – было заметно, что на акцию люди вышли по собственному желанию и какой-то нормальной координации на мероприятии нет.

      Портреты в руках – у кого какие нашлись, и кто как оформил.


      Участники "Бессмертного полка" пришли на ходу с портретами...

      ... не портретами...

      ... коллажами...

      ... и сложными компиляциями изображений на тему маршала Жукова.

      Кто-то – с портретами, но не вместе с шествием, потому что "не хочу им массовку создавать". Кто-то – без портретов, но с цветами. Кто-то – вообще без ничего, но демонстративно в поддержку акции. А кто-то – просто потерялся:

      – Лена не выстроилась! Где Лена?
      – Лена не выстроится. Она плетется вне колонны на своих каблах


      Были и те, кто масимально контрастировал со всей концепцией "Бессмертного полка"

      На вопрос, почему и с каким портретом они пришли на акцию, люди рассказывали разное:

      Это – память. Это – важно. Это – о семье.

      Папа умер после войны. Артиллеристом служил на Львовщине. Был ранен. О подробностях даже не знаю. Маленькая была, а рассказывать мне не было уже некому.

      Я сюда пришла с портретом мужа. Где он воевал? Какое там воевал! Его тогда еще на свете не было!

      Традиционное для акции "потому что это для нас праздник со слезами на глазах" и "никто не запретит нам помнить" звучало не столь часто, как ожидалось. Разговоры были миксированы разнообразным образом – от жалоб о невозможности найти единственное фото деда-героя, куда глубоко спрятанного, и разговоров о стоимости цветов до обсуждений измены государственного масштаба. Вообще, пришедших обсудить, насколько в стране все плохо – нашлось немало. Как сформулировала одна дама: "Есть такая блогерша Монтян. Она все правильно говорит. Но такими словами, что я, как интеллигент, не могу эти слова повторять. Хотя именно этими словами последнее время говорит и хочется".

      Участница акции

      Как все прошло?

      Если коротко: сюр, растерянность и невыносимая тяжесть бытия. У выхода из метро "Арсенальная" медитировала одна из солисток инди-поп-группы "Панивалькова". Прохожие регулярно, но тщетно пытались ее отвлечь от этого занятия. Затем – граница правоохранителей с рамками металлоискателей. Сразу за ними – участники акции, которые одновременно пытаются разделиться по колоннам, найти знакомых и отвечать на вопросы журналистов.

      При этом журналистам постоянно озвучивают, что участники акции им не доверяют, не надо политизировать ситуацию, что люди пришли на праздник, а их провоцируют.

      "Бессмертный полк" в Киеве 9 мая

      Оркестр, сопровождающий шествие, постоянно исполняет "Катюшу", "Десятый наш десантный батальон", "День победы" и "Вставай, страна огромная". Участники – поют те же песни. Чаще – абсолютно игнорируя, что именно играют музыканты, а не синхронизируясь с ними.

      Регулярно возникают споры из-за отношения к Советскому Союзу между людьми разных возрастов, уровня воспитания и образования. Дети, которых привели на шествие, откровенно скучают, мерзнут и не всегда понимают, почему на них ленты, пилотки, элементы формы или деревянные макеты огнестрельного оружия.

      Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве

      Пожилые люди напряженно ожидают провокации, так, на всякий случай, любой спор объясняют именно ими. В целом – все спокойно и несколько уныло.

      Незначительное оживление произошло на подходе к Площади Славы, когда колонна "Бессмертного полка" подошла к месту проведения альтернативно-пародийной акции "Бессмертный Грут".

      Видео с места проведения акции "Бессмертный Грут":

       

      Ее организовало объединение "Демократическая сокира" с целью противодействия пропагандистским акциям оккупантов России на территории Украины.

      "Бессмертный Грут": вместо портретов ветеранов – изображение героев фильмов Marvel

      Коммуникация между колоннами началась с подачи первого лозунга "Бессмертного Грута" и выглядела фантастически:

      – Слава Танос – смерть врагам! Свободу Винтерфелу!
      – Фашизм не пройдет!
      – Они там не поняли, они отвечают!
      – Фашизм не пройдет!

      У Вечного огня, где "Бессмертный полк" уже ожидали проукраинские активисты, все смешалось окончательно. Оркестр, сопровождавший шествие, продолжал играть "Катюшу". Другой музыкальный коллектив, который собрался у Вечного огня, пел песни о войне в Афганистане. Отдельные участники шествия включали на телефонах песни о Второй мировой. Одновременно раздавались лозунги "Рашизм не пройдет!" и "Украина превыше всего", прославление Сталина, споры на тему войны на Донбассе и поздравления с великим праздником.

      Участники акции на Аллее славы

      Проукраинские участники акции на Аллее Славы

      Часть взрослых, не задействованная в спорах, пыталась фотографироваться с принесенными портретами, памятниками героям и другими участниками шествия. Дети, окончательно замерзшие и уставшие, с интересом реагировали только на лошадей конных патрулей полиции, игнорируя все остальное. Принесенные цветы уже никто никуда не возлагал – участники шествия просто забирали их с собой. И, расходясь, обменивались впечатлениями от события:

      – Ох, гадость–нечисть ...

      – С праздником Вас! Дай нам бог выдержать в этом дурдоме!

      – Не мерзни. Щас придем, включим песни военных лет и будем шашлыки жарить.

      Смотрите также видео 24 канала о том, как прошла акция к 9 мая в Киеве:

      Все фото: Алексей Годзенко

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Статьи Новости Украины 9 мая День Победы Новости политики Война на Донбассе Публикации
      Источник: 24 канал
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