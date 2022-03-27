Бесстрашные люди, – Терехов о воинах-героях, которые защищают Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после войны мы все должны низко поклониться нашим военным.

Он отметил, что общается с разными военными и понимает, какая у них ситуация.

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"Но какой у них дух! Такой дух и такое желание отстаивать город и отстаивать свою страну! Бесстрашные люди", – сообщил Игорь Терехов.

По его словам, у всех харьковчан к военным очень сильно изменилось отношение. "Мы сегодня все преклоняемся перед нашими военными", – добавил Терехов.

Борцы теробороны. Вы знаете, сколько записалось у нас? Не нужно было никого уговаривать. Молодые ребята, которые в мирной жизни сидели за компьютером, рисовали рисунки, занимались другими делами, совсем не связанными с войной – они получили сегодня оружие и они бойцы теробороны. Этим гордятся! Они бесстрашны,

– отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Сегодня люди защищают свой город, свою страну. Не надо никого уговаривать. Я не уговариваю ни одного нашего коммунального предприятия. Я со всеми общаюсь, говорю. Мы вывозим мусор из города, под обстрелами", – отметил Терехов.

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