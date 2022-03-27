Він зазначив, що спілкується з різними військовими й розуміє, яка в них ситуація.
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"Але ж який у них дух! Такий дух й таке бажання відстоювати місто та відстоювати свою країну! Безстрашні люди", – повідомив Ігор Терехов.
За його словами, у всіх харків'ян до військових дуже сильно змінилося ставлення. "Ми сьогодні всі схиляємось перед нашими військовими", – додав Терехов.
Борці тероборони. Ви знаєте, скільки записалося в нас? Не треба було нікого вмовляти. Молоді хлопці, які в мирному житті сиділи за комп'ютером, малювали малюнки, займалися іншими справами, зовсім не пов'язаними з війною – вони сьогодні отримали зброю і бійці тероборони. Цим пишаються! Вони безстрашні,
– зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
"Сьогодні люди захищають своє місто, свою країну. Не треба нікого вмовляти. Я не вмовляю жодного нашого комунального підприємства. Я з усіма спілкуюсь, розмовляю. Ми вивозимо сміття із міста, під обстрілами", – зазначив Терехов.
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