Росія також кожного дня перевозить десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів з бази тилового забезпечення, яка розташована в Наровлянському районі Гомельської області Білорусь.

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Росіяни перевозять реактивні снаряди біля Чорнобиля

Цим займаються підрозділи Східного воєнного округу ЗС Росії. Окупанти організували транспортний коридор через місто Прип’ять за кілька сотень метрів від ізоляційних споруд Чорнобильської АЕС.

Ворожі боєприпаси залишають на зберігання у місті Чорнобиль, яке також розташоване на незначній відстані від АЕС. Крім того, у Чорнобилі ворог створив тимчасовий пункт керування угрупуванням військ Східного воєнного округу, а також командний пункт 38 окремої мотострілецької бригади.

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