Без баллистических ракет, но с салютом: похудевший Ким Чен Ын провел парад в КНДР
Источник:BBC News Украина
По случаю 73-й годовщины основания КНДР в стране устроили военный парад. Правда, на этот раз действо прошло без баллистических ракет.
Однако на параде заметили Ким Чен Ына. В последнее время северокорейский лидер существенно похудел.
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В ночном параде в четверг, судя по фотографиям в государственных СМИ, приняли участие:
- пожарные машины,
- тракторы,
- колонна людей в спецодежде.
Последняя, как можно предположить, является признаком создания специальных сил для предотвращения распространения COVID-19. Празднование завершилось салютом.
На параде были люди в противогазах и защитных костюмах / Фото EPA
Добавим, что военные парады в КНДР имеют 2 цели:
- способ продемонстрировать международному сообществу (вопреки международным санкциям) новую военную технику и баллистические ракеты;
- укрепление внутренней поддержки режима, особенно в трудные времена. Это способ поднять боевой дух и показать внешние признаки военной мощи.
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Ким Чен Ын очень похудел
Наблюдатели отмечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес. Причины этого неизвестны. Официально это никак не объясняют. Маловероятно, что это вызвано нехваткой продовольствия в стране, хотя с начала пандемии COVID-19 в Северной Корее дефицит продуктов действительно усилился, и многие жители КНДР недоедают.