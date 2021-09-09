Без баллистических ракет, но с салютом: похудевший Ким Чен Ын провел парад в КНДР

По случаю 73-й годовщины основания КНДР в стране устроили военный парад. Правда, на этот раз действо прошло без баллистических ракет.

Однако на параде заметили Ким Чен Ына. В последнее время северокорейский лидер существенно похудел.

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В ночном параде в четверг, судя по фотографиям в государственных СМИ, приняли участие:

пожарные машины,

тракторы,

колонна людей в спецодежде.

Последняя, как можно предположить, является признаком создания специальных сил для предотвращения распространения COVID-19. Празднование завершилось салютом.



На параде были люди в противогазах и защитных костюмах / Фото EPA

Добавим, что военные парады в КНДР имеют 2 цели:

способ продемонстрировать международному сообществу (вопреки международным санкциям) новую военную технику и баллистические ракеты;

укрепление внутренней поддержки режима, особенно в трудные времена. Это способ поднять боевой дух и показать внешние признаки военной мощи.

Военный парад в КНДР: смотрите видео

Ким Чен Ын очень похудел

Наблюдатели отмечают, что в последние месяцы Ким сбросил вес. Причины этого неизвестны. Официально это никак не объясняют. Маловероятно, что это вызвано нехваткой продовольствия в стране, хотя с начала пандемии COVID-19 в Северной Корее дефицит продуктов действительно усилился, и многие жители КНДР недоедают.