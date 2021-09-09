Однак на параді помітили Кім Чен Ина. Останнім часом північнокорейський лідер суттєво схуд.

Важливо Кім Чен Ин сильно схуд: у мережі з'явились "теорії" щодо двійника лідера КНДР

У нічному параді в четвер, судячи з фотографій у державних ЗМІ, взяли участь:

пожежні машини,

трактори,

колона людей в спецодязі.

Остання, як мона припустити, є ознакою створення спеціальних сил для запобігання поширенню COVID-19. Святкування завершилося салютом.



На параді були люди у протигазах та захисних костюмах / Фото EPA

Додамо, що військові паради у КНДР мають 2 цілі:

спосіб продемонструвати міжнародній спільноті (всупереч міжнародним санкціям) нову військову техніку та балістичні ракети;

зміцнення внутрішньої підтримки режиму, особливо у важкі часи. Це спосіб підняти бойовий дух і показати зовнішні ознаки військової могутності.

Військовий парад у КНДР: дивіться відео

Кім Чен Ин дуже схуд

Спостерігачі зауважують, що в останні місяці Кім скинув вагу. Причини цього невідомі. Офіційно це ніяк не пояснюють. Малоймовірно, що це викликано нестачею продовольства в країні, хоча з початку пандемії COVID-19 у Північній Кореї дефіцит продуктів дійсно посилився і багато мешканців КНДР недоїдають.