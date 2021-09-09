Однак на параді помітили Кім Чен Ина. Останнім часом північнокорейський лідер суттєво схуд.
Важливо Кім Чен Ин сильно схуд: у мережі з'явились "теорії" щодо двійника лідера КНДР
У нічному параді в четвер, судячи з фотографій у державних ЗМІ, взяли участь:
- пожежні машини,
- трактори,
- колона людей в спецодязі.
Остання, як мона припустити, є ознакою створення спеціальних сил для запобігання поширенню COVID-19. Святкування завершилося салютом.
На параді були люди у протигазах та захисних костюмах / Фото EPA
Додамо, що військові паради у КНДР мають 2 цілі:
- спосіб продемонструвати міжнародній спільноті (всупереч міжнародним санкціям) нову військову техніку та балістичні ракети;
- зміцнення внутрішньої підтримки режиму, особливо у важкі часи. Це спосіб підняти бойовий дух і показати зовнішні ознаки військової могутності.
Військовий парад у КНДР: дивіться відео
Кім Чен Ин дуже схуд
Спостерігачі зауважують, що в останні місяці Кім скинув вагу. Причини цього невідомі. Офіційно це ніяк не пояснюють. Малоймовірно, що це викликано нестачею продовольства в країні, хоча з початку пандемії COVID-19 у Північній Кореї дефіцит продуктів дійсно посилився і багато мешканців КНДР недоїдають.