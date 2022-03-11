Которую заметил один из застрявших туристов, они остались совершенно отрезанными от своих финансов. Те – просто заморожены, и граждане страны-агрессоры не могут ими воспользоваться здесь.

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Большие неудобства и проблемы для россиян

Один из таких счастливчиков судьбы Константин застрял на индонезийском острове Бали. Мужчина жалуется из-за больших неудобств и проблем.

Банально – пойти купить продуктов в магазин, снять наличные, пойти на рынок, оплатить проживание. Не понятно даже как вернуться, прилететь,

– отмечает он.

Учитывая ситуацию россиянин надеется устроиться на какую-то локальную работу и получить рабочую визу.

"Пока точно никто не знает. Посмотрим, какой будет ситуация", – добавляет гражданин страны, которая так же неожиданно, как перестали работать российские карты, напала на Украину.

Правда, некоторые российские туристы все же нашли выход из ситуации. К счастью для них, клиентам некоторых российских банков еще можно переводить деньги за рубеж (надеемся, такое будет недолго – 24 канал).

"У меня, например, закрылась карта, но мне местные ребята, у которых уже была карта, помогли мне снять деньги. То есть, я из своего банка отправил к ним в местный банк, а они мне их сняли", – пояснил другой застрявший русский.

Русские запели по-другому

После таких приключений за границей, Константин заявляет, что абсолютно все обычные русские люди – очень расстроены этой войной.

"И она абсолютно никому не нужна. Ни нашей стороне, ни гражданам Украины. Никто этой войны не хотел", – говорит он.

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Россиян прижало не сразу

Заметим, что на России начали выступать против войны лишь на 3 – 4 день военных действий. И, видимо, сделали это, потому что начали страдать от финансовых ударов из-за санкций. В целом россияне больше думали, как успеть закупиться в иностранных магазинах и бутиках до их ухода с российского рынка.

По-настоящему крупные митинги против войны состоялись в нескольких российских городах 7 марта. А это уже был 12 день с тех пор, как Россия напала на Украину.

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