Яку зауважив один із застряглих туристів, вони залишилися абсолютно відрізаними від своїх фінансів. Ті – просто заморожені та громадяни країни-агресорки не можуть ними скористатися тут.

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Великі незручності та проблеми для росіян

Один із таких щасливчиків долі Костянтин застряг на індонезійському острові Балі. Чоловік бідкається через великі незручності та проблеми.

Банально – піти купити продуктів у магазин, зняти готівку, піти на ринок, сплатити за проживання. Не зрозуміло навіть як повернутися, прилетіти,

– зазначає він.

З огляду на ситуацію росіянин сподівається влаштуватися на якусь локальну роботу та отримати робочу візу.

"Поки що точно ніхто не знає. Подивимося, якою буде ситуація", – додає громадянин країни, яка так само неочікувано, як перестали працювати російські картки, напала на Україну.

Щоправда, деякі російські туристи все ж знайшли вихід із ситуації. На щастя для них, клієнтам деяких російських банків ще можна переказувати гроші за кордон (сподіваємося, таке буде недовго – 24 канал).

"В мене, наприклад, закрилася карта, але мені місцеві хлопці, в яких вже була карта, допомогли мені зняти гроші. Тобто, я зі свого банку відправив до них у місцевий банк, а вони мені їх зняли", – пояснив інший застряглий росіянин.

Росіяни заспівали по-іншому

Після таких пригод за кордоном, Костянтин заявляє, що абсолютно всі звичайні російські люди – дуже засмучені цією війною.

"І вона абсолютно нікому не є потрібною. Ні нашій стороні, ні громадянам України. Ніхто цієї війни не хотів", – каже він.

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Росіян притиснуло не одразу

Зауважимо, що на Росії почали виступати проти війни лише на 3 – 4 день військових дій. І, мабуть, зробили це, бо почали потерпати від фінансових ударів через санкції. Загалом росіяни більше думали, як встигнути закупитися в іноземних магазинах і бутіках до їхнього виходу з російського ринку.

По-справжньому великі мітинги проти війни відбулися у кількох російських містах 7 березня. А це вже був 12 день відтоді, як Росія напала на Україну.

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