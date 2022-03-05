Через вторгнення Росії в Україну та цинічну війну проти українських міст та мирного населення світовий бізнес масово йде з території держави-агресорки.

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IKEA йде з Росії, люди б'ються

Зокрема, російський ринок залишає IKEA. Після того, як росіяни дізналися про це, вони помчали в магазини, аби скористатися останнім шансом купити товари цієї компанії.

У мережі оприлюднили відео, на якому жінки йдуть на відчайдушні кроки, аби стати власницями каструль від IKEA, – влаштовують бійку.

Росіянки б'ються за каструлі: дивіться відео

До слова, в мережі опублікували фото торговельного центру без вивісок магазинів та брендів, які припинили працювати у Росії через її напад на Україну. Там лишилися голі стіни.

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