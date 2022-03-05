У мережі опублікували фото торгового центру без вивісок магазинів та брендів, які припинили працювати через атаку на Україну. Відтепер там лишилися голі стіни.

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У Росії тепер немає Samsung

Компанія Samsung Electronics заявила, що припинила поставку продукції до Росії. Пояснили, що це через "поточні геополітичні події". Вони не постачатимуть телефонів та чипів. Компанія зазначила, що пожертвує 6 мільйонів доларів "на регіон" на споживчу електроніку та підтримку гуманітарних зусиль і допомогу біженцям.

Крім цього, від країни-терористки пішли Apple, Nike, IKEA та інші гіганти ринків.

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