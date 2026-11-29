Украинские удары по транспортной инфраструктуре затрудняют снабжение российских войск через оккупированные территории. Поврежденные мосты, задержки грузовиков и угроза новых ударов вынуждают оккупантов искать другие способы передвижения и сокрытия военного транспорта.

Одним из мест, где россияне изменили свое поведение, стал оккупированный Мариуполь. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал об опасной для гражданских лиц тактике военных водителей и объяснил, почему россияне стараются избегать длительных остановок на маршрутах снабжения.

Оккупанты используют жилые дворы для прикрытия грузовиков

Российские войска продолжают использовать оккупированное Приазовье для перевозки техники и других военных грузов. После ударов по транспортной инфраструктуре передвижение по этим маршрутам стало сложнее, а длительное пребывание машин на одном месте создает дополнительные риски для оккупантов. В Мариуполе военные водители начали по-другому организовывать стоянки транспорта.

Недаром в Мариуполе сейчас эти водители грузовиков придумали себе другую тактику. Они стараются парковаться во дворах многоэтажек, чтобы избежать возможного поражения. Их там действительно сложнее найти. И понятно, что это опаснее для наших мирных жителей, поэтому это их частично спасает,

– рассказал Андрющенко.

В то же время оккупанты не прекращают активно перемещать военные колонны через захваченные территории. Из приазовской части Донецкой области поступает информация о резком ухудшении погоды: там идет мокрый снег, усиливается ветер и начинается метель. В этих условиях российское командование решило активизировать перевозку военного транспорта.

Россияне, понимая, что погодные условия ухудшились, сейчас отправили большое количество конвоев. Они движутся из Ростовской области через Мариуполь, из Новоазовска. И движутся со стороны Донецка,

– сообщил руководитель Центра изучения оккупации.

Колонны направляются в сторону Запорожской области, в частности на Гуляйпольское направление и в районы Орехова. Непогода охватила не все участки маршрута одинаково: в районе Мариуполя идет снег, однако дальше погодные условия отличаются. Поэтому российские перевозки остаются под угрозой украинских ударов даже тогда, когда оккупанты пытаются воспользоваться ухудшением видимости.

Задержки на поврежденных мостах меняют маршрут движения военных колонн

Серьезные трудности для российской логистики создают поврежденные транспортные переправы в Ростовской области. Один из мостов через реку Миус украинские военные поражали уже неоднократно, в частности в последний раз одновременно с Крымским мостом. Движение там возобновили, однако только для грузовиков и в реверсном режиме. На пересечение переправы теперь приходится тратить от двух до пяти часов.

Ограничения вынуждают россиян менять график доставки грузов. Транспорт, который раньше успевал преодолеть длительный маршрут за один день, в случае новых задержек может оставаться в пути до следующего утра. Для военных колонн это означает необходимость искать места для ночлега и останавливать несколько машин вместе.

Если они будут ночевать в пути, это их уязвимость, чего они стараются избежать. Сгруппироваться и где-то остановиться на ночь, потому что они понимают, что это очень легкая мишень,

– пояснил Андрющенко.

Ситуацию дополнительно осложняет приближение зимы. На приазовских дорогах сильный ветер с моря сопровождается гололедом, который заставляет грузовики двигаться медленнее. Российские военные водители, судя по имеющимся наблюдениям, нередко пренебрегают правилами дорожного движения, поэтому в таких условиях возрастает и вероятность аварий.

Это означает, что скорость действительно будет снижаться. К дронам добавится еще большое количество ДТП, безусловно. Особенно российские военные грузовики очень любят устраивать аварии, потому что они, в принципе, там ничего не соблюдают,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Проблемы возникают и у гражданского транспорта, который пытается объезжать поврежденные мосты. Часть альтернативных переправ также подверглась ударам, поэтому объезд на отдельных участках может составлять до 100 километров. В то же время военные перевозки через оккупированное Приазовье продолжаются, а россияне вынуждены приспосабливать движение колонн к ограничениям на дорогах и погодным условиям.

Андрющенко рассказал о новой тактике россиян: смотрите видео